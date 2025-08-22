El comercio vecinal resiste la embestida del turístico en tres de los cuatro tramos de la avenida Gaudí

Las cifras que invitan a sacar conclusiones son estas: en la avenida de Gaudí, bulevar semipeatonal que une dos de las grandes joyas arquitectónicas de Barcelona, hay 106 tiendas. Cuarenta están dedicadas al turismo. Es un contaje que quizá se queda corto. No incluye, por ejemplo, algunos restaurantes y cafeterías que, aunque parte de sus clientes sean turistas, salta a la vista que son negocios que viven del vecindario y del público local. Del total de bajos comerciales, cuatro están día de hoy sin uso, pendientes de alquilar.

Si renacen como tiendas de suvenirs o de cambio de moneda, por citar dos opciones, se quedará la avenida de Gaudí a solo nueve cortos pasos de lo que en términos astronómicos se conoce como el horizonte de sucesos, es decir, ese punto de no retorno que cruza cualquier objeto, una nave espacial en las películas, cuando se acerca demasiado a un agujero negro y ya no hay marcha atrás, porque el enorme poder gravitacional altera las ecuaciones de la física. Más o menos como lo hace la propia Sagrada Família, que concentra una masa turística de proporciones gigantes en la ciudad.

Un dato más, antes de pasar a los pormenores, contribuye a radiografiar la avenida de Gaudí. Es una calle, pese a todo, esencialmente vecinal. No hay ningún hotel. Y solo hay 24 apartamentos turísticos, al menos con licencia para esa actividad, de los cuales 13 están en una misma finca.

Soriano, una floristería de barrio y de calidad, que sobrevive en la zona más turística de la avenida. / Zowy Voeten

Esa es la situación. Si nueve tiendas más de la avenida, además de las hoy en alquiler, se dedican algún día venidero al turismo, la mitad de los establecimientos, 53, la mitad del total no tendrán ninguna vinculación con los vecinos. Eso sería la 'ramblarización' de la avenida de Gaudí. No parece, sin embargo, que ese horizonte de sucesos vaya a alcanzarse a corto plazo, entre otras razones porque, más que una avenida Gaudí, hay cuatro y bastante distintas. Cada tramo, conforme más se aleja uno de la Sagrada Família y más se aproxima al recinto modernista de Sant Pau, es distinto del anterior.

Y aún así, incluso en la zona más cercana al templo, resisten encomiablemente algunas tiendas de barrio, como la floristería Soriano, un pozo de sabiduría botánica a poco que se conoce a sus dependientas. Del total de 31 tiendas de ese primer tramo, entre Provença y Rosselló, solo ocho negocios no pueden ser etiquetados de turístico. Es el tramo más ‘playero’ de la avenida de Gaudí, donde difícil es dar cuatro pasos sin que, a cualquier hora del día, te corten el paso para mostrarte la carta de un restaurante.

Un grupo de vecinas conversa en un banco de la avenida, una escena cotidiana pese al aluvión turístico. / Zowy Voeten

Esa desproporción de tiendas para turistas se diluye poco a poco conforme los pasos se alejan de la Sagrada Família. En el segundo tramo, entre Rosselló y Còrsega, hay ya solo cinco tiendas de suvenirs o similares. En el tercero, entre Còrsega e Indústria, dos. Es, por cierto, la porción de la avenida de Gaudí más dormida comercialmente, porque más de la mitad de una de las fachadas no tiene tiendas. Fue una antigua residencia de oficiales del Ejército, lo que predeterminó esa arquitectura ciega de establecimientos.

La fachada ciega de tiendas de la avenida, entre Còrsega e Indústria. / Zowy Voeten

En el cuarto tramo, entre Indústria y Sant Antoni Maria Claret, las tiendas para turistas, siendo muy celosos en el cómputo, son solo dos, una de ellas, una tienda de cambio de moneda, un tipo de negocio que cabría suponer a la baja desde la entrada de vigor del euro, pero que en realidad retrata un dato poco conocido: la nacionalidad más numerosas que visita la Sagrada Família es la estadounidense, incluso más que la española, y tras ese podio crece a pasos de gigante la procedente de países asiáticos, como Corea del Sur y China.

Jugar x Jugar, lugar de peregrinación para los amantes a los juegos de mesa. / Zowy Voeten

Entre los bajos cerrados despunta, por lo que fue, el de la esquina de Indústria con la avenida. Fue una de las primeras franquicias de Pans & Company de la ciudad. En su momento, antes de la turistificación de Barcelona, fue una gran novedad en el barrio. Maridaba a la perfección con los videoclubs las noches de película en casa. Hoy es el comercio en alquiler más grande de la avenida de Gaudí. Lleva así semanas.

Puiggrós, una institución en el barrio, con cruasanes casi sin igual en la ciudad. / Zowy Voeten

Una tienda de productos cannábicos, varias de camisetas de mal gusto, dos de cambio de moneda, otras de aquello que en castellano hasta tiene una palabra estupenda que ya tarda la RAE en aceptarla en su diccionario, los ‘pongos’, e incluso el único kiosko de a avenida es en realidad una tienda de suvenirs. Pero siempre cabe la posibilidad de ver el vaso medio lleno. No solo más de la mitad de los comercios son de barrio o, si se prefiere, de ciudad, sino que entre ellos, además, hay varios que merecen ser reseñados.

El Forn Puiggrós podría presumir, si quisiera, de unos de los mejores cruasanes de la ciudad. Jugar x Jugar es uno de los faros más luminosos de la ciudad si de juegos de mesa se trata. La floristería Soriano ya ha sido antes mencionada. Luego están todas esas tiendas que en otros barrios de la ciudad sobrepasados por el turismo se han extinguido y que en la avenida Gaudí, como si esto fuera el milagro que se le está buscando al arquitecto de la Sagrada Família para beatificarlo en 2026, afortunadamente sobreviven, una ferretería de aúpa, por ejemplo, una ortopedia de primera división, un par de farmacias, una tienda de ropa para el hogar y no menos de media docena de restaurantes que jamás han dado la espalda al vecindario.