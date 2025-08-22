Las altas temperaturas de los toboganes obligan al Ayuntamiento de Barcelona a instalar carteles de advertencia

Será una de las correcciones a realizar en Glòries, pero, hasta que eso suceda, el Ayuntamiento de Barcelona ha optado por colgar carteles en las zonas de juego infantil. Avisan a los padres de que algunas de las superficies en las que juegan sus hijos pueden alcanzar temperaturas que, sobre todo en pantalón corto, son dolorosas en contacto con la piel. A 48 grados estaban los toboganes en plena ola de calor, según un test que realizó este diario con un termómetro láser. A 60 subía la temperatura de los suelos acolchados si son de color negro o rojo, los más frecuentes.

“Aviso de alta temperatura en el área de juego”. Con el sello del Ayuntamiento de Barcelona y con ese texto con un signo de admiración, los carteles invitan a los padres a ser prudentes en las horas de máxima insolación. Han sido colocado en los toboganes de las dos zonas de juego infantil, pero los de la más pequeña de las dos, a la que se puede acceder desde la calle de Cartagena, han sido arrancados.

Los toboganes superan los 48 grados en Les Glòries y el tartán del suelo, a ¡60º! / Manu Mitru

Ha sido precisamente este año cuando, dentro de sus planes para preparar la ciudad cara a las próximas olas de calor que pronostican los expertos en la crisis climática, el gobierno municipal ha comenzado a colocar toldos y otros elementos arquitectónicos para que las zonas de juego infantil estén a la sombra en verano. Se han examinado e incluso pregonado los primeros resultados, con reducciones de entre tres o grados. Es el ‘Programa d’Ombres', un proyecto que va más allá de lo evidente, es decir, certificar que a la sombra el confort es mayor que al sol. El plan examina el comportamiento de todos y cada uno de los materiales expuestos a la luz solar. Un banco de madera, por ejemplo, está mucho más caliente que uno de piedra blanca. Con los resultados de esos exámenes se realizarán en un futuro próximo las reformas que sean necesarias, pero lo llamativo es cómo esas medidas no han sido anticipadas en Glòries, como mínimo en la zona de juego infantil inaugurada el pasado abril. El único alivio está unos metros más allá, en un espacio de juegos de agua que, a la hora de la verdad, no emplean solo los niños.