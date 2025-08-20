El piano de la estación de metro de Diagonal, visto su éxito, pasará a ser permanente

El piano que desde el pasado 21 de marzo ameniza (siempre que algún pasajero se anima) el vestíbulo de la estación de Diagonal de la línea L5 del metro ha pasado el examen. Dejará de ser provisional. Ha subido a la categoría de permanente. Se suma así esta parada del metro a las otras dos estaciones del suburbano de la ciudad en las que la fundación Concurs Maria Canals y Transports Municipals de Barcelona decidieron en su día instalar un piano de forma permanente, Espanya y Gràcia, en ambos casos de la red de Ferrocarrils de la Generalitat.

La prueba piloto de Diagonal ha superado con creces las expectativas. Comenzó con un susto pasajero. Alguien robó el taburete en una de las primeras jornadas en las que el piano estuvo a disposición del público. A partir de entonces, sin embargo, sucedió lo imaginado, un éxito rotundo. Este tipo de instrumentos no son solo tocados por usuarios del metro de paso. A menudo son también punto de encuentro de melómanos, que se dan cita ahí a través de las redes sociales para celebrar sus gustos musicales. No ha sido extraño incluso, en alguna ocasión, que algún pianista con cierta fama internacional se haya sentado frente al teclado, para sorpresa de quienes han sido capaces de reconocerles.

La fundación que promueve la instalación de estos pianos lleva el nombre de la concertista barcelonesa Maria Canals (1914-2010), que cada año organiza un concurso de talentos y, en paralelo, celebra jornadas en las que reparte instrumentos por las calles y parques de la ciudad.