ChatGPT reforma la calle Provença a la altura de la Sagrada Família para que sea un refugio climático

A la vista de que el tramo de la calle de Provença entre Marina y Sardenya quizá sea la más profunda sima urbanística del Eixample, cuestión planteada hace dos semanas en estas mismas páginas, un vecino de ahí, cuya vida cotidiana es como la de un Virgilio en compañía de Dante de visita al inframundo, ha decidido no abandonar toda esperanza y se ha puesto en manos de la Inteligencia Artificial. Ha mantenido una larga charla con ChatGPT. Le ha pedido que le haga una propuesta para redefinir ese tramo de Provença y que, ya puestos, hasta le proporcione un presupuesto de las obras. El resultado ha sido recreado al final en la imagen virtual que encabeza estas líneas. Podría parecer un simple divertimento. No lo es. Merece la pena prestarle atención.

El punto de partida que Lluís Torrens le propuso a la IA no era nada descabellado. La reurbanización tenía que ser integral, ambiciosa e innovadora, le dijo. ¿Con qué objetivos? Qué sea un lugar en el que vecinos y turistas puedan convivir, que respete lo que monumentalmente representa la Sagrada Família, que sea coherente con los criterios que han impulsado las ‘superilles’ de Barcelona y, especialmente importante tras este agosto insufrible por las temperaturas alcanzadas en la ciudad, que la configuración de la calle, a través de la vegetación y otros sistemas, garantice una reducción de entre dos y cuatro grados en la temperatura ambiental.

En una primera aproximación, la IA fue a por todas. Planteó, por ejemplo, la construcción de dos depósitos subterráneos de captación de agua pluviales para episodios, nada extraños en Barcelona, en los que la precipitación acumulada supera los 30 litros por metro cuadrado. Le tuvo que advertir Torrens que el subsuelo de la calzada central está ocupado por el túnel del metro. Apenas unos segundos necesitó la IA para reformular sus planos, en este caso con depósitos de menor capacidad bajo las aceras laterales.

La calle Provença junto a la Sagrada Familia, zona cero de conflictos por la masificación turística y nada confortable climáticamente. / ZOWY VOETEN

La distribución final del espacio disponible, o sea, los 20 metros de anchura entre fachada y fachada que determinó Ildefons Cerdà hace un siglo y medio, quedaría repartida en tres bloques. En el lado montaña, los dos primeros metros, los más pegados a los edificios, quedarían totalmente libres de obstáculos. Para las terrazas, separadas por jardineras bajas y pérgolas, serían los entre tres y cuatro metros siguientes. Un jardín lineal arbolado, intercalado con bancos, contenedores y pérgolas fotovoltaicas perfectas para dar sombra completarían esos primeros 10 metros del proyecto.

La calzada central quedaría reducida a cuatro metros de anchura, reservados preferentemente para bicicletas, sobre un pavimento concebido para recoger adecuadamente el agua superficial en días de lluvia.

La fachada de la Sagrada Família, por último, sería una franja ajardinada y arbolada, con lugares de descanso y láminas de agua. Puntualmente, cuando las condiciones meteorológicas lo requieran, la IA propone episodios de nebulización de agua.

El grado de detalle del proyecto llega más lejos. La IA sugiere qué especies vegetales serían las adecuadas para alcanzar la cifra de entre 32 y 40 árboles previstos (zelkovas, olmos, tipuanas…) y, ya en una última petición por parte de Torrens, incluye una suerte de jardín vertical en los edificios del lado montaña de la calle, no como un simple recurso estético, sino con la meta de refrescar el interior de esas fincas hasta cinco grados en los meses más calurosos del año.

De hecho, la temperatura no sería la única mejora general de una calle de Provença así. La reducción del ruido sería también apreciable, de unos dos decibelios, algo más importante de lo que podría parecer, porque hay un detalle que quienes solo conocen la Sagrada Família de día probablemente desconocen. Cuando cierra el templo, la actividad de las hamburgueserías de la calle no cesa. Pero cuando estos establecimientos por fin paran la cocina, tampoco llega la calma. De madrugada llega la mercancía que se servirá al día siguiente. El tráfico de carritos de transporte sobre las aceras es una banda sonora notablemente molesta.

Entre 2,7 y 3,6 millones de euros

¿Y cuál sería el presupuesto de una intervención como la sugerida por ChatGPT? Entre 2,7 y 3,6 millones de euros, factura que el Ayuntamiento de Barcelona, sostiene Torrens, debería compartir con la Sagrada Família.

Hoy por hoy, sin embargo, este tramo de Provença, una de las cuatro caras del perímetro del templo, no encabeza las prioridades urbanísticas de las ciudad. El gobierno municipal tiene previsto primero reformular la calle de Marina, entre Provença y Mallorca, y con posterioridad, en función de si se alcanza un acuerdo, iniciar los trámites para que la Sagrada Família pueda construir la que finalmente será su entrada principal, a través de una gran escalinata sobre la calle de Mallorca y que desembocará en la calle de València. Con este calendario sobre la mesa, la idea de retar a ChatGPT a ser por un día el concejal de Urbanismo o el arquitecto en jefe de la ciudad podría parecer un divertimento vecinal, pero, en realidad, abre un afilado debate.

La recreación, en una formato preliminar distinto y sin turistas. / LL. T.

Conviene volver a observar la recreación virtual de la calle. Es, podría decirse, una versión 2.0 de los ejes verdes que tanto han dado de qué hablar en la ciudad, hasta el punto de que el actual gobierno de la ciudad descarta insistir en ellos. Ni siquiera contempla prolongar dos travesías el de Girona, hasta conectar con Gràcia, y mucho menos llevar el de Consell de Cent hasta el recién inaugurado parque de Glòries, que crearía un corredor verde de punta a punta del Eixample. La alternativa del Ayuntamiento de Barcelona, hasta nueva orden, consiste en ampliar el número de interiores de manzana de la ciudad y, en los casos que sea posible (no siempre es así) mejorarlos para que sean refugios climáticos. Quizá la idea de ChatGPT no sea tan descabellada, opina Torrens.