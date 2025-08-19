La Ronda de Sant Antoni abre un debate de múltiples aristas sobre la tradición de jugar en la calle

“¿Qué padre o madre le diría a sus hijos que no juegue con los amigos en un parque o en una zona de juego infantil?”. “¿Qué padre preferiría ver a sus hijos delante de una pantalla antes que, por ejemplo, de una pelota?”. En nombre de la comunidad filipina de Barcelona pone esas dos preguntas sobre la mesa Marc Malapitan de León, presidente de la Asociación Kalayaan Cultural Filipina en Catalunya, muy disconforme con el retrato que este diario hizo el pasado 6 de agosto sobre la denuncia de algunos vecinos de la Ronda de Sant Antoni, quejosos de que la parte recién peatonalizada de esa calle sea ahora una zona de juego hasta más allá de lo que consideran horas razonables. Juzga Malapitan que aquel artículo iba más allá de la descripción de un conflicto por el ruido y, tras una larga y amigable conversación con él y con una docena vecinos más de la zona con raíces filipinas, han quedado sobre la mesa varias conclusiones, alguna incluso que invita a una reflexión interesantísima.

Entre Casanova y Villarroel, la Ronda de Sant Antoni es hoy íntegramente peatonal, pero no como deseaban diversas asociaciones del Raval y Sant Antoni, entre ellas, la que filipina. Deseaban que la calle fuera un bulevar completo hasta la calle de Urgell y, también, que la zona de juego infantil ocupara un espacio central, que no desmereciera en absoluto a las que en el último año se han instalado o reformado en otros barrios de la ciudad. Al final, el gobierno municipal revisó a la baja el proyecto y la roda deja de ser íntegramente peatonal a partir de Villarroel y la zona de juego infantil ha quedado encajonada en el poco espacio disponible de la minúscula plaza del Pes de la Palla.

Otro urbanismo, opinan Malapitan y las asociaciones de vecinos, habría sido mejor, pero, con lo que finalmente hay, el hecho de que niños y adolescentes jueguen a pelota en mitad de la calle no creen que sea un problema. Al contrario, subrayan que es una manera de socializar y, en definitiva, de tejer la vida vecinal. No son niños ajenos a la zona. La mayoría está escolarizada cerca, en las escuelas Vedruna, Pia Sant Antoni, Castella…

Aceptan las madres, eso sí, que, poco o mucho, se reproduce allí el dilema de tantos patios de escuela de la ciudad, en los que el balón manda y otras formas de jugar se quedan en la zona perimetral. Reconocen también que hay una hora límite para que el vecindario, llegada la noche, pueda descansar. Pero por encima de esas consideraciones, lo que no admiten es que se tache de problemas la presencia de niños jugando en la calle, una noticia que, en lo que fue un error que merece una disculpa, fue ilustrada con fotos sin pixelar.

Este verano quizá ha pasado inadvertida una noticia que en Francia se ha hecho un hueco en las noticias. El saldo vegetativo del país vecino (o sea, la diferencia entre el número de nacimientos y el de decesos) ha sido negativo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Está bien que Francia debata sobre ello. Lo extraño es lo poco que eso alarma en Barcelona, donde el saldo vegetativo es negativo desde 1985, una barbaridad. Por un milhojas de condicionantes, esta es una ciudad de una bajísima natalidad. La ausencia de lugares en los que jugar sería solo una de las hojas de ese pastel, y si se trata del Raval, mucho más. No hay patios escolares abiertos en el barrio fuera del horario de clase y las pocas plazas del barrio ya tiene un uso predominante. Que la Ronda de Sant Antoni sea un éxito de público, aunque la peatonalización sea menor de la deseada, no debería extrañar, dice Malapitan.

La queja de la comunidad filipina, sin embargo, abría una cuestión mucho más delicada. ¿Al subrayar que la mayor parte de los niños, aunque nacidos en Barcelona, tiene raíces filipinas, se observaba la cuestión desde una óptica etnicista, por no decir veladamente racista? Malapitan sostiene que sí. Pese a que en ningún caso ese fuera el propósito, insiste en que sí.

Las segundas nacionalidades más frecuentes en cada zona de la ciudad, según el padrón municipal. / A. DE B.

El padrón municipal no descubre ninguna gran sorpresa al exponer que las familias extranjeras afincadas en la ciudad despuntan en según qué barrios. Hay dos zonas, a punta y punta de la Diagonal, en las que la rusa es la segunda comunidad más numerosa por detrás de la española. En cinco barrios de la zona alta, los franceses son la segunda mayoría. Los ucranianos tienen un especial peso en dos extremos distintos de la ciudad. El mapa del padrón radiografía toda Barcelona y revela dónde residen mayoritariamente las familias chinas, estadounidenses, peruanas, colombianas…, y, sí, las filipinas, también, junto a la Ronda de Sant Antoni.

No es un mapa peyorativo, pero Malapitan abre entonces, ante esa afirmación, el que quizá sea el gran debate aún no abordado. ¿Se puede escribir sobre inmigración sin haber conocido nunca en primera persona el racismo? Es, hay que reconocérselo, una pregunta muy retadora que invita a la reflexión.

A día de hoy, el 35% de la población de Barcelona ha nacido en el extranjero. A ese porcentaje se ha llegado en bastante menos de un cuarto de siglo, pero esa evolución no se ha visto apenas reflejada, por ejemplo, en las listas electorales, en el perfil social de quienes gestionan la ciudad y muy poco también en quienes escriben sobre ella desde los medios de comunicación.

En ocasiones se subraya el caso de Londres y el Reino Unido como referente de la interculturalidad, pues el alcalde de la ciudad, Sadik Khan, es hijo de una familia de origen paquistaní y el exprimer ministro Rishi Sunak tiene ascendencia de la India, pero no se cuestiona que sean británicos como el que más. Desde el punto de vista de Malapitan, Barcelona no es Londres ni de lejos, pero confía en que un día, al menos en ese aspecto, no en otros, pueda serlo. Pese a todo, considera que esta es, en comparación con otras, una ciudad abierta y tolerante.