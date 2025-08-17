La Illa Glòries comienza a latir con las primeras mudanzas de nuevos vecinos

Aunque con pulsaciones muy bajas por el momento, el corazón de la Illa Glòries, la mayor promoción de vivienda pública de Barcelona en muchos años, ha comenzado a latir. Algunas de las primeras 60 familias a las que el pasado 30 de julio les fueron entregadas las llaves de sus nuevos pisos están en plena mudanza e incluso alguna ya ha dormido allí. Montse y Alberto, Ángelo y Estefani, Vasken e Irina… Son los nombres de tres de las parejas que esta semana comenzaban a darle un cierto aspecto de hogar a las viviendas. Las tres parejas, casualmente, llegan con dos hijos o hijas. Serán los primeros residentes de la Illa Glòries, un conjunto residencial de 238 apartamentos de distintas tipologías, repartidos entre cinco escaleras, y en el que se calcula que a principios de 2026, cuando se hayan entregado todas las llaves, vivirán unas 800 personas.

A su manera, cada uno de los nuevos vecinos de Glòries llega con un ‘currículum inmobiliario’ a sus espaldas que retrata ese sinfín de situaciones que hace que el acceso a la vivienda se haya convertido en la principal preocupación de los barceloneses, por encima de la inseguridad ciudadana y el turismo.

Ángelo estaba trabajando cuando el pasado 16 de junio se efectuó el sorteo al que se habían apuntado más de 10.000 personas, una cifra que, quizá no sea necesario volverlo a subrayar, refleja la profundidad del problema de la vivienda. Le llamó su pareja, Estefani, con la que tiene dos niños de 16 y 14 años, que la suerte les había sonreído. Hasta ahora han vivido en el Guinardó, justo al lado del Hospital del Sant Pau, en un piso por el que pagan unos 1.000 euros al mes, nada descabellado en esta ciudad, eso si no se tiene en cuenta la edad de la finca, de aquellas en las que las humedades, porque las han sufrido, son consecuencia del plomo de algunas de las tuberías del suministro de agua.

La Illa Glòries, con la vegetación del parque aún pendiente de crecer más. / Zowy Voeten / EPC

“Aquí vamos a pagar 580 euros al mes, más unos 15 de gasto de comunidad”, explica Ángelo, que para nada intenta disimular su profunda felicidad. Con la ayuda de Washington, un compañero de trabajo, tiene ya medio piso arreglado. Hasta las plantas están en el balcón. Le queda trasladar solo el dormitorio matrimonial y, en breve, dar de alta algo fundamental estos días, la aerotermia del apartamento, o sea, frío en verano, calor en invierno. Ambos, Ángelo y Washington, muestran una notable pericia en el manejo de las herramientas habituales en una mudanza. Trabajan en una empresa especializada en impermeabilizaciones y eso les convierte en una voz más o menos autorizada a la hora de emitir un veredicto sobre los acabados de la Illa Glòries. Un notable alto, dicen.

Pero, lo que son las cosas, otra de las parejas, Alberto y Montse, son todavía una mejor alternativa para recabar una opinión. Él trabajó durante años en la construcción de promociones de Núñez y Navarro y de Metro 3. Los suelos y la carpintería de puertas y ventanas son, dice, de lo mejor del piso. En su caso, han llegado a Glòries porque son parte del grupo de los 30 afectados por realojamientos urbanísticos a los que se les entregó las llaves de su nuevo hogar el pasado 30 de julio. También en su caso hubo un sorteo previo, el 14 de julio, pero para elegir el orden en el que se iban a realizar las visitas a la finca para elegir apartamento. Fueron los primeros de la lista. Se decidieron por una de las viviendas con sol de tarde, es decir, con vistas a la Sagrada Família y de forma lateral al parque de Glòries.

Montse y Alberto, en el balcón de su nuevo hogar, con vistas al parque y a la Sagrada Família. / Zowy Voeten

El caso de Alberto y Montse es muy distinto del de Ángelo y Estefani. Ellos ya eran vecinos del barrio. Viven aún a un par de calles, en una finca afectada urbanísticamente que el ayuntamiento prevé demoler para completar en el futuro la transformación de Glòries hasta la calle de Consell de Cent. Tienen allí un piso con un alquiler de renta antigua por el que hasta ahora pagaban 290 euros al mes. Podían optar a una indemnización, pero han preferido al final el realojo, por el que, eso sí, pasarán a pagar 620 euros al mes.

Pagarán el doble por, es verdad, una vivienda de obra nueva a la que, no obstante, le ponen algunos pequeños peros. Fue una extraña sorpresa, por decirlo suave, entrar el primer día y descubrir que el inodoro estaba sucio, y no de polvo de las obras. En cualquier caso, la sensación en su caso es la de un nuevo comienzo tras unos 40 años en el barrio y más de 60 en Barcelona.

Montse, en la cocina del apartamento. / Zowy Voeten

Vasken e Irina, venezolano él y ucraniana ella, también forman parte del grupo de realojados urbanísticos. Tienen previsto mudarse el 3 de septiembre porque ese es el acuerdo al que han llegado con el ayuntamiento. Ese día entregarán las llaves de su hasta ahora hogar de la calle Independència. Esa coreografía de entrega de llaves y mudanza tiene su razón de ser. Se trata de evitar un paréntesis que sea aprovechado por alguien para ocupar su antiguo hogar. Así funcionan las cosas en esta ciudad. No ellos ni sus dos hijas se han mudado aún, pero el piso ya se intuye. Con cinta adhesiva han marcado en el suelo dónde irá cada uno de los muebles.

Estos primeros latidos de la Illa Glòries no serían noticia si esto fuera algo habitual, si la construcción de vivienda pública, su sorteo y la entrega de llaves fuera algo tan común que dejara de ser noticia. No lo es todavía, aunque es cierto que, poco a poco, el parque de vivienda de estas características está creciendo. Con todo, el caso de la Illa Glòries no deja de tener algo especial. Por una parte, está el hecho de la rareza que es que en 150 años de historia no haya vivido nadie postalmente en Glòries. Al menos una de las escaleras tiene su dirección en la plaza. Y, por otra, está el tamaño de la promoción, que dará techo a unas 800 personas, una cifra suficiente como para que comercialmente le dé algo de vida a los bajos de las fincas de alrededor, entre ellos los de la propia Illa Glòries. Por favor, un supermercado, dicen Alberto, Montse, Ángelo, Estefani, Vasken e Irina.