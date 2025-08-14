La Monumental pasma al turismo que baja del autocar a sus puertas: "¿No se puede entrar?"

Hace menos de medio siglo y sobre todo por estas fechas, la Monumental recibía más visitas cada semana que la Sagrada Família. No eran multitudes, porque Barcelona era entonces un destino apenas ofertado por las agencias de viajes. La ciudad era apenas una excursión de un día desde las localidades de la costa, que tenía como gran gancho asistir a una corrida de toros en un coso de mayúsculas dimensiones. Hoy también llegan hasta las puertas de la Monumental decenas de autocares cada día, pero solo para desencochar turistas con destino al templo de Gaudí.

Inevitablemente, muchos lo preguntan: “¿No se puede entrar?”. A Ellen Lewis, procedente del Birmingham de Estados Unidos, le sorprende ese estilo entre neomudéjar y bizantino de la fachada, una herencia de aquellos años (hay que explicarle en un par de minutos que su guía oficial se despista) en los que Barcelona, con inauditos vaivenes estilísticos, buscaba su sitio en el mundo a través de la arquitectura. No parece que el chasco de que esté cerrada le estropee la mañana. Asegura que en su país esas resurrecciones de corrientes estilísticas de otro tiempo y lugar son muy habituales. “¿Ha estado usted en Las Vegas?”, pregunta. Al final se conforma con mirar a través de la reja y al fondo ve una mínima porción de la grada que, por sus dimensiones, hizo célebre la Monumental. Casi 20.000 asientos, que se dice pronto.

No hay tiempo de contarle nada más. El guía apremia al grupo. Los estadounidenses son desde hace años la principal gasolina económica. Representan el 18% de los visitantes que pasan por taquilla. Superan incluso en número a los propios españoles, apenas un 12%. Quién lo iba a imaginar hace 50 años. Es una lástima no tener la oportunidad de sorprender a Ellen con algunas informaciones más sobre la Monumental, entre ellas la razón principal por la que un edificio que hasta tiene una parada de metro con su nombre, yace como una suerte de gigante cadáver de ladrillo, con usos esporádicos y algunos cada vez más excéntricos, como ese campeonato mundial de lucha medieval que en abril de 2017 se celebró en su arena.

Una turista mira a través de la reja de acceso, desde donde se ve parte de la grada. / JORDI COTRINA

La Monumental se inauguró en 1914, pero con otro nombre, El Sport. No fue hasta dos años más tarde que fue rebautizada, porque se reparó en que, por su aforo, era la más grande de España. ¿Por qué no presumir?, cabe suponer que dijo alguien. Barcelona no solo tenía entonces el ruedo más gigante de la península, sino que, a su manera, era también la ciudad más torera, nada menos que con tres plazas en activo simultáneamente, una al otro lado del Eixample, Las Arenas, y otra en La Barceloneta, El Torín.

Sus dimensiones fueron determinantes para que en ella se escribieran páginas de la historia de la ciudad mucho más allá de los trajes de luces. Fue polivalente incluso desde el punto de vista político. En 1940, tras la Guerra Civil, allí se le organizó un gran homenaje al general Yagüe. En 1978, recuperada la democracia, el PSUC celebró uno de sus mítines más multitudinarios, tanto que parecía que iba a ser la fuerza parlamentaria hegemónica en Catalunya.

Esa no era una ciudad entonces bien dotada de auditorios de grandes dimensiones. Eso llegó con los Juegos Olímpicos. Antes, el ruedo de la Gran Via esquina Marina, pese a sus deplorables condiciones acústicas, fue el recordado escenario de los Beatles en España, pero también, que no caiga en el olvido, de Bob Marley, Rolling Stones y Bruce Springsteen. Cosas como esas fue imposible contárselas a Ellen porque su destino era esa otra rareza arquitectónica que es la Sagrada Família. Y, por encima de todo, no hubo tiempo de contarle por qué en una ciudad donde cada metro cuadrado disponible merecería el calificativo de tierras raras, toda una manzana del Eixample está casi en permanente barbecho urbanístico desde 2011, año de la última corrida.

Una guía que pasea a un grupo de turistas en bicicleta hace una parada explicativa frente a la Monumental. / JORDI COTRINA

Hay que remontarse a 1979. Aquella fue una década arquitectónicamente extraña. Estuvo a punto de ser de molido el antiguo mercado del Born para construir en su lugar un párking de varias plantas en superficie. La Casa Golferichs también se salvó de la piqueta tras una lucha vecinal encomiable. En ese contexto, tal vez por no llevarse más sustos en forma titulares, el Ayuntamiento de Barcelona, que parecía llegar tarde siempre a ese tipo de controversias, decidió que había que incluir en el catálogo patrimonial de la ciudad alguna de las dos plazas de toros aún en pie. En realidad, no importaba cuál de las dos fuera. No se sopesó en una balanza el valor arquitectónico de los dos edificios. Bastaba con blindar uno. La moneda cayó del lado de la Monumental. Con el tiempo, eso fue su condena. Es una obra intocable. Su calificación urbanística como equipamiento limita aún más sus posibles usos. Por eso permanece cerrada la mayor parte del año, y eso que, al parecer, atesora en forma de museo algunas reliquias del toreo. Es una anomalía en pleno Eixample y, según y cómo, más que lo será aún a medio plazo, porque el gobierno municipal trabaja desde hace meses en un proyecto para remozar de cabo a rabo la Gran Via. Y la Monumental, a su manera, enmarcará el acceso al nuevo parque de Glòries.

A modo de posdata queda algo más por añadir. A veces conviene no dejar pasar la oportunidad para hacer memoria. Son estos unos tiempos de noticias falsas que agitan la política como si los parlamentos fuera avisperos. A saber qué vota ese 18% de turistas que cada día visita la Sagrada Família, Ellen entre ellos. ¿Trump la mitad de ellos? Hace 11 años, la Monumental fue el motivo de unas de esas estupideces de las que se alimentan ese tipo de candidatos. Fue de boca en boca e incluso de medio de comunicación en medio de comunicación que un adinerado sirio afincado en Barcelona iba a convertir la plaza de toros en una mezquita dos veces más alta que la Sagrada Família. Hasta tuvo que salir el alcalde a señalar lo absurdo del bulo, pues el presupuesto anunciado era mayor que el del propio Ayuntamiento de Barcelona para todo un año. Tres años más tarde, lo dicho, la Monumental acogía un torneo de lucha medieval, quizá como metáfora de en qué dirección apuntan la flecha de la historia.