La FAVB recoge firmas para evitar que el antiguo Comedia renazca como un museo Thyssen de nueve plantas

proyecto cines Comedia
Barcelona
La Federació d’Associacions de Veïnals de Barcelona (FAVB) ha iniciado una recogida de firmas con el propósito de impedir que la conversión del antiguo cine Comedia en una filial del Museo Thyssen implique la radical transformación arquitectónica de esa esquina del paseo de Gràcia con la Gran Via. Aunque de puertas adentro el Palau Marcet (porque ese es el nombre de la finca que allí se levanta desde 1887) apenas conserva nada de sus orígenes señoriales, el proyecto validado por el Ayuntamiento de Barcelona el pasado 17 de junio prevé exprimir la volumetría de esa esquina, de modo que, por detrás de la actual fachada podría elevarse un edificio de nueva planta de hasta nueve pisos de altura.

Para la FAVB, el ayuntamiento ha dado luz verde a la “mutilación” definitiva del Palau Marcet y ha abierto la puerta a que se lleve a cabo una suerte de ‘remunta’ tan discutible como la se realizó en Can Serra, actual sede de la Diputación de Barcelona, en lo más alto de la Rambla de Catalunya. Como avanzó EL PERIÓDICO, la modificación urbanística aprobada por el gobierno municipal permitiría al futuro Museo Thyssen ganar 9.755 metros cuadrados de techo. En opinión de la FAVB, esta es una manera neoliberal de entender el urbanismo de la ciudad, en la cual “el patrimonio parece ser una molestia para hacer negocio”.

El Palau Marcet, en tiempos de Cine Comedia.

El Palau Marcet, en tiempos de Cine Comedia. / Archivo

La oposición al proyecto va allá de las cuestiones arquitectónicas. La FAVB se pregunta si tiene algún sentido facilitar la apertura del museo justo en esa esquina de la ciudad si, como prevé el proyecto, se calcula que atraiga a un millón de visitantes cada año. Esa zona del Eixample está considerada por las propias autoridades municipales un Espai de Gran Afluència (EGA), es decir, un lugar al borde de la saturación y que requiere medidas para aliviar la presión.

En opinión de la FAVB, el Ayuntamiento de Barcelona dejó pasar en el caso del Palau Marcet la oportunidad de ejercer su derecho al tanteo y retracto y que así esa esquina pasara a ser de titularidad pública.

