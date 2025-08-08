Glòries: tumbonas a 50 grados al sol y toboganes a 46

Son solo los preliminares de la nueva ola de calor, la primera de este agosto en Barcelona, y las tumbonas de la plaza de las Glòries que están a pleno sol alcanzan los 50 grados, el tobogán de metal de la nueva zona de juego infantil sobrepasa los 46 y esas dos estupendas losas de piedra que fueron bautizadas como ‘Mirall d’aigua’, una vez secas por motivos de seguridad, se calientan hasta los 43 grados. A la hora en las fueron tomadas esas mediciones (12 del medio día del jueves 7 de agosto) la temperatura en la ciudad no era aún tórrida, de 28,2 grados en el observatorio del Raval, pero una cosa es la temperatura ambiente, es decir, la de los registros meteorológicos, y otra muy distinta la que proporciona un termógrafo láser, que mide con precisión qué cifras alcanza desde una pieza del mobiliario urbano hasta una simple brizna de hierba. Lo que a continuación sigue es un retrato de la termografía de Glòries.

Fue una de las discusiones que a puerta cerrada se sostuvieron cuando se concibieron los ejes peatonales del Eixample y, por supuesto, Glòries. “¡Más verde, menos cemento…!”. Esa era una de las posturas que defendían algunos arquitectos implicados, para los que el resultado final no fue suficiente. El gran óvalo de hierba que ocupa un tercio de Glòries les da en parte la razón. Bajo cada árbol, o sea, a la sombra, se acomodaban este jueves de agosto los usuarios de parque. Pocos preferían tumbarse directamente bajo el sol. Lo interesante, sin embargo, es la medición. La hierba, realmente muy bien cuidada para el trajín de ese espacio, todo hay que decirlo, está a 32 grados. A la sombra son unos cuantos menos, 26. Una y otra cifra son confortables. Están claramente por debajo de la temperatura corporal.

En descargo de las mediciones del resto de Glòries (algunas asustan), hay que matizar que esta es una zona de reciente estreno. Los árboles son en su mayoría unos alevines, con apenas medio año de vida en el lugar. La experiencia acumulada indica que en un par o tres de años más sus copas proporcionarán generosas sombras, no en toda Glòries, pero sí en una buena porción.

La sombra de los árboles, un bien preciado en la canopia verde. / ZOWY VOETEN

Será importante que así sea. Basta echar mano del termógrafo para certificarlo. En la ronda peatonal que circunvala la canopia hay varios bancos. Felizmente para el experimento, hay dos muy pegados, uno al sol y el otro a la sombra. El respaldo del primero está a 46,3 grados. El adyacente, al abrigo de unas frondosas ramas, a 29,7. En otras esquinas del parque, lo dicho, los hay a 50 grados.

Las tumbonas alcanzan los 50 grados en Les Glòries / ZOWY VOETEN

Un niño huye de un tobogán a 46 grados. / ZOWY VOETEN

Rastrear el punto más cálido de la plaza requiere solo un poco de paciencia. Resulta estar en la antigua zona de juego infantil, la de la montaña de toboganes. El suelo es de esos conglomerados mullidos que tanto se han puesto de moda. Es de dos colores. La parte roja está a 52 grados. La negra, a 62. La plancha de esos toboganes, qué lástima, no se deja medir. El termógrafo falla en una superficie tan bruñida. Pero también hay toboganes al otro lado de la plaza. Algo distinto tiene su metal. Son mesurables. La mitad del recorrido es un tubo. Que algo no anda bien se intuye cuando desde el interior se escucha un hilo de voz. “Mamá, me quemo”. Sale un crío y, efectivamente, la pieza está a 46 grados.

El 'Mirall d'aigua'. sin agua por decisión municipal, a 48,2 grados. / ZOWY VOETEN

Otro elemento que merece atención es el monumento que longitudinalmente atraviesa una parte de Glòries y que rinde homenaje a los franceses que a finales del siglo XVIII definieron la longitud exacta de lo que hoy se considera un metro. En aquella misión matemática tuvo un papel secundario Barcelona, pero suficientemente importante como para dedicarle una escultura que, a la hora de la verdad, ha sido utilizada por los niños para treparla y recorrerla de cabo a rabo. Ya no. Está a 52 grados.

El monumento al metro como unidad de medida, al que los niños, lógico, han dejado de encaramarse. / ZOWY VOETEN

Por si desean más cifras, he aquí algunas curiosas. Los escaques negros de las mesas de ajedrez están a 40 grados, temperatura que ningún peón en su sano juicio debería aceptar. El pasamanos de la escalera mecánica que sube a los pasajeros desde la estación del metro a la plaza está a 46. El parterre que sirve de hogar al jardín de cactus, de piedras negras, marca 47 grados, mientras que algunos ejemplares de esas singulares plantas, como un hermosota ‘Kroenleinia grusonii’ (el llamado cactus erizo) no sobrepasa los 35. (Aunque nada tiene que ver con la termografía aquí reseñada, no está de más lamentar que una las plantas de este jardín, una enorme ‘Opuntia scheerei’, está partida por la mitad por lo que parece ser la mano de un vándalo).

El jardín de acceso al metro, donde los cactus están en su ambiente. / ZOWY VOETEN

A su manera, todo este conjunto de mediciones quizá pueda servir para reconsiderar el urbanismo que está por venir a la vista de que las olas de calor serán cada vez más frecuentes. La sombra de la pérgola central se agradece, la zona de juegos de agua, aunque pequeña, es un éxito rotundo y seguro que los árboles proporcionarán en un par de años un plus de frescor, pero los materiales del mobiliario urbano y los colores elegidos abren un margen de indiscutible mejora. Que se lo pregunten a ese niño que fue rescatado del tobogán por su madre.