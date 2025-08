La Ronda de Sant Antoni renace como 'campo de fútbol' para enojo de parte del vecindario

La broma sin gracia son las banderolas colgadas de las farolas que iluminan la nueva zona peatonal de la Ronda de Sant Antoni: “Cuando respetas el descanso del vecindario, cuidas de tu barrio”. Luego, en letra más pequeña pero claramente legible, este anuncio del municipal ‘Pla Endreça’ recuerda que las ordenanzas de la ciudad prevén sanciones de hasta 600 euros por perturbar el descanso y la tranquilidad. Es un chiste que no hace reír, dice Joan Bentallé, que es el vecino de la ronda que se ha puesto al frente de la queja colectiva por el uso que, desde su estreno en mayo, se hace de ese remozado tramo de la ronda desde media tarde hasta bien entrada la noche.

Desde media tarde hasta bien entrada la noche es un campo de fútbol sin medias partes ni paradas, como dicen los locutores, para la hidratación, y no de un único partido, sino de varios. No es raro ver hasta cinco pelotas en juego. Algunas terminan colgadas en los balcones, sobre todo las de vóley, porque ese es otro de los deportes que se practican, en este caso sin red y con el reto de ver quién alcanza la mayor altura posible. Si no se las devuelven, no son extraños los gritos y algún insulto.

Lo peor, no obstante, no es eso. A pie de calle la situación es más desagradable. “No es un lugar seguro para caminar, sobre todo para la gente mayor, y no digamos si van con bastón. Ni siquiera les piden perdón. Y si alguien protesta, los padres de las criaturas median con malos modos”. Si los jugadores son adolescentes, las faltas de respeto pueden llegar a ser intimidatorias.

Una pelota colgada en un balcón. / MANU MITRU

El tramo de la ronda a debate es el comprendido entre las calles de Villarroel y Casanova. Es una de las fronteras entre el barrio de Sant Antoni y el Raval o, dicho sin ánimo de ningún tipo de polémica, entre el inmobiliariamente deseado Eixample y la ‘little Manila’ de Barcelona, pues en esa equina de Ciutat Vella la comunidad filipina es, con distancia, la comunidad con más peso demográfico por detrás de la nativa, de algo más de 6.000 personas, casi la mitad de todos los residentes de la ciudad con ese país de origen, barceloneses como el que más, aunque la mayoría sin derecho a voto. Ese no es un detalle menor. Según el último censo electoral, solo 45.822 de los 105.524 residentes de Ciutat Vella pueden elegir a los concejales y al alcalde de la ciudad. Eso es mucho menos de la mitad.

El consistorio detalló este lunes un plan de choque para encauzar la convivencia en el barrio, tras las quejas de vecinos y comerciantes por varios focos de incivismo y suciedad. Una de las "dinámicas" que "generan conflicto" y han sido identificadas por el Servicio de Gestión de Conflictos son precisamente los juegos de pelota en la ronda.

La peatonalización de la ronda (eso era previsible) ha sido especialmente bien recibida por las familias del Raval norte, entre otras razones porque dos de los espacios ‘esponjados’ del barrio, el MACBA y la plaza de Terenci Moix, ya están tomadas por los patinadores y los jugadores de baloncesto, respectivamente. Como espacio de juego, claro, la nueva ronda ha sido un éxito, pero no desde el punto de vista de todos los vecinos, claro. “En mi escalera --dice Bentallé-- vive una profesora de escuela para la que esto ha sido la peor de las maldiciones, pues cuando sale de trabajar y llega a casa lo que oye son los gritos sin pausa de los adolescentes”. Esto solo se soporta con ventanas de doble cristal cerradas, pero para eso es imprescindible el aire acondicionado, añade.

La Ronda de Sant Antoni, caída la noche / MANU MITRU

Por las mañanas, en honor a la verdad, el espacio recién urbanizado se parece bastante a esas recreaciones virtuales que los arquitectos suelen mostrar cuando gana el concurso de ideas. Los bancos, abundantes, suelen estar ocupados. Algunos se columpian en la zona de juego infantil de la plaza del Pes de la Palla. Incluso unas primeras plantas trepadoras ya han comenzado a colonizar, como se espera de ellas, los travesaños superiores de las zonas de sombra. Pero la nueva ronda es, si se permite decirlo así, una suerte de ‘belle de jour’ urbanística. Conforme cae el sol, su vida cambia.

Las pelotas siguen en juego. A veces se apuntan a patear el balón turistas que salen de cenar o de tomar unas copas. Cuando un coche patrulla de la Guardia Urbana atraviesa la calle, sin mediar palabra, todo se detiene, señal inequívoca de que los ‘futbolistas’ saben que están en falso. Cuando el vehículo se aleja, todo regresa a la ‘normalidad’.

Dos señoras pasean por la ronda, pendientes de no recibir ningún golpe de pelota. / MANU MITRU

Quizá haya quien, de visita a la zona, opine que no hay para tanto. Esta es una ciudad muy densamente poblada y especialmente tacaña en zonas de ocio para niños y adolescentes, un déficit que poco a poco se va corrigiendo, pero no tiene que extrañar lo que está sucediendo en la Ronda de Sant Antoni. Es un espacio tentador. Si acaso, lo incomprensible ha sido todo lo anterior. Dieciocho años estuvo el Mercat de Sant Antoni de forma provisional en mitad de la calle y la plataforma de cemento que allí quedó instalada tras el regreso a su verdadero hogar, ¡18 años!, que se dice pronto. Lo de ahora ya no es un problema de obras, sino de gestión de lo cotidiano, de que el fútbol no sea la llama latente de un nuevo conflicto.

Solo a modo de epílogo, una pregunta. ¿Podría ser peor? A ratos lo es. Los fines de semana, a primera hora de la tarde, los fieles de algunas iglesias evangélicas predican su fe megáfono en mano. No respetan ni la sagrada siesta. ¿Podría ser aún peor? Sí. Tras hacer públicas sus quejas en un pleno municipal, Bentallé recibió la inmediata visita de Vox y el PP. Sin perder las formas, les dijo que se fueran por donde habían venido.