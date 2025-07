Los usuarios de Glòries testean nuevas funciones para la fuente de agua cerrada

Son poco más de las cinco de la tarde del jueves. Una madre y sus tres hijas, la mayor de como mucho seis años, se acercan al ‘Mirall d’aigua’, ese capricho estético que los arquitectos de Glòries incluyeron en el proyecto para que el ‘skyline’ de los alrededores de la plaza se reflejaran preciosamente sobre una fina capa de agua. No es la primera que vienen. Eso resulta obvio. Las niñas caminan contentas con el bañador ya puesto desde casa y la más pequeña, que se parece a la Boo de ‘Monstruos SA’, hasta lleva un cubo y una pala de playa. El chasco es morrocotudo. La madre pregunta. “Tal vez abran el grifo más tarde”, la anima una vecina del barrio. Otra sabe lo que en realidad sucede. “No la abrirán más”. Al cabo de cinco minutos, no más, tres muchachos suben sus patinetes infantiles, o sea, de los que la fuerza motriz es el muslo, y tres agentes cívicos les regañan. Como aquellos personajes de Piradello en busca de autor, el ‘Mirall d’aigua’, que ya no refleja nada, anda en busca de uso. Basta conocer un poco el alma de esta ciudad para intuir que más pronto que tarde tendrá aquello el más inesperado de los usos.

Pronto se cumplirán tres meses de lo que estaba anunciado como el estreno de la versión final de Glòries, un parque muy aplaudido por todas las edades, con unas zonas de juego infantil de matrícula de honor y unas áreas de descanso que, con cómodas tumbonas, se han convertido en estupendos lugares de lectura. El futuro a esta plaza se le supone incluso mejor que su presente, porque muchos de los árboles plantados son aún unos alevines. Dentro de dos o tres años, las zonas a la sombra en verano serán más generosas. Pero en mitad de la plaza, ¡ay!, como dos monolitos de piedra negra caídos, seguirán estando, salvo que los retiren, los dos bloques del ‘Mirall d’aigua’. A los pies de cada uno de ellos hay una minúscula señal informativa con tres prohibiciones. No bañarse, no beber, no patinar. Para que las dos primeras sean inapelables, sencillamente se cortado el suministro, que era agua del freático, de ahí el problema, no potable. Para la segunda prohibición habrá que confiar en…, no se sabe, los agentes cívicos son un Guadiana y la Guardia Urbana patrulla por la zona ocasionalmente. Los antecedentes del MACBA y de la plaza Universitat son por todos conocidos, ‘propiedad’ de los ‘skaters’.

El 'Mirall d'aigua', una noche, cuando aún era lo previsto, un espejo muy fotogénico. / A. de Sanjuan

Una buena espera al lado del ‘mirall sense aigua’ sirve para sacar unas primeras conclusiones. ¿Se usará como banco? Pues, de momento, no. De hecho, si de algo no carece Glòries es de lugares en los que sentarse. Alrededor de los dos bloques ya hay varias sillas y algún banco. También mesas. ¿Será una pista para esos ‘lindyhoppers’ que bailan en algunas plazas de la ciudad? Demasiado estrecha. ¿Un altar en el que practicar el taichí? Por ahora, los practicantes de esta gimnasia oriental prefieren la pérgola que está justo al lado del ‘Mirall d’aigua’, vamos, a la sombra. ¿Podría ser la versión barcelonesa del londinense ‘Speakers Corner’ de Hyde Park, donde se puede decir de todo mientras no se pise directamente suelo inglés? Bueno, no parece que haga falta.

Una furgoneta del servicio municipal de cuidado de las fuentes, junto al 'Mirall d'aigua'. / FERRAN NADEU

A la espera de tener un uso, lo que si es el ‘Mirall d’aigua’ es una cierta metáfora del pasado de Glòries, porque uno de sus edificios más característicos, el Disseny Hub Barcelona, tiene esa singular forma, que parece que inclina la cabeza al paso de los peatones, porque en su día nació para (como dicen los arquitectos) dialogar con la construcción que tenía enfrente, el tambor viario. Cayó aquel error y el DHub, como un viejo loco, ahora habla solo.

El 'Mirall d'aigua', el pasado 9 de junio, una fotografía ahora irrepetible. / FERRAN NADEU

Bromas aparte, la ausencia de agua de refresco quizá sea uno de los pocos peros que se le puede poner a la nueva Glòries. Hay fuentes, sí, pero en días de calor extremo se echa en falta el alivio que proporcionaba esa lámina de agua.

Lo que sí ha encontrado ya un uso inesperado es el monumento situado a pocos metros del ‘Mirall d’aigua’, un homenaje a las vicisitudes que entre 1792 y 1798 pasaron los franceses Jean-Baptiste Joseph Delambre y Pierre François André Méchain para ofrecer al mundo algo tan práctico como la definición exacta de lo que es un metro, porque antes de aquellas fechas cada país y región tenía su propia manera de mesurar, lo cual causaba no pocos líos en, pongamos por caso, la venta de un rollo de tela.

El homenaje a la definición del metro, un monumento que los niños usan para jugar. / FERRAN NADEU

El monumento tiene forma de cordillera y es lo suficientemente ancho para, como un Kilian Jornet, recorrer todas sus cimas de punta a punta. La plaza, lo dicho, no tiene ni tres meses de vida y ese juego infantil es todo un clásico.

Pocos reparan en la placa que en una de las puntas subraya qué es y la razón por la que está exactamente en ese lugar y en esa orientación y no en otra. Sigue la línea del meridiano terrestre que le corresponde a Barcelona, que no es uno cualquiera.

Delambre y Mechain decidieron que el metro sería diezmillonésima parte del cuadrante meridiano terrestre, es decir, la distancia entre cualquiera de los dos polos y la línea del ecuador. Para efectuar sus cálculos eligieron dos puntos, la punta del campanario de Dunkerque y la torre del castillo de Montjuïc, prácticos porque no había mar entre ambos, pero no fáciles, porque militarmente estaban entonces España y Francia a la greña.

Era unos matemáticos de aúpa. Su cálculo fue casi perfecto. Solo se desviaron muy poco porque el achatamiento de la Tierra les jugó una mala partida, apenas 200 micrómetros, por eso la circunferencia polar no es hoy una cifra exacta. Deberían ser 40.000 kilómetros y son 40.008. Aún así, fue una hazaña de fenomenales consecuencias. La definición del metro abrió la puerta a establecer otras unidades, como el litro, que es en lo que se calcula el volumen de agua como el que echaron en falta el jueves aquellas tres niñas en bañador.