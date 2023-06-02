Guerrer@s con un objetivo en la vida, la expo de la Escola Industrial

A cielo abierto, que es como la mayoría de ellas fueron tomadas, se exhiben las 67 fotografías que 67 fotógrafos han aportado para el proyecto solidario ‘Guerrer@s’, una iniciativa que toma prestado el apellido de uno de los actuales decanos del oficio del fotoperiodismo, muy buena gente, Joan Guerrero, nacido en Tarifa en 1940 pero catalán de Santa Coloma de Gramenet desde su más tierna juventud. La Escola de Industrial de la Diputació de Barcelona ha prestado una de sus calles peatonales principales, la que une Rosselló con París, para exhibir esas 67 (en todos los sentidos) admirables fotografías. Aunque muchos de ellos son ya miembros de la ‘Congregación de la Santa Pensión’ (o puede que precisamente por eso, porque se lo pueden permitir) se hicieron el jueves por tarde una foto de familia frente a la escalinata de la residencia universitaria del recinto, con su maestro, por supuesto, en mitad del foco de la cámara.

‘Guerrer@s’ es una exposición, pero, sobre todo, es un libro solidario, con el que colabora EL PERIÓDICO, cuyos beneficios van destinados íntegramente a una causa que se lo merece, en esta ocasión, la Fundació Arrels. Delante del proyecto está Guerrero y, detrás, Julio Carbó, otro grande del oficio, que es quien dijo que ya era hora de que él y sus colegas le dieran las gracias a quien consideran uno de sus maestros.

El beso que pilló desprevenido al Maestro. Con ese gesto quiso David Airob agradecer a Joan Guerrero que accediera a crear entre los dos "La caja de cerillas", esa joya documental que ambos nos han regalado. Fue en La Virreina en junio de 2014 tras la presentación. Con esta imagen quiero felicitar a David por la magnífica obra y dar las gracias a Joan Guerrero por tanta belleza, por tanta poesía con que nos ha obsequiado a los que hemos tenido la suerte de trabajar a su lado. Gracias por enseñarnos a ser mejores personas. / JOAN SÁNCHEZ

No está de más dejar constancia de quienes son, porque entre ellos hay ganadores de premios Pulitzer y, aunque no hayan alcanzado esos honores, fotógrafos sin cuyos trabajos sería imposible comprender la actualidad: Emilio Morenatti, Samuel Aranda, Joan Sánchez, Albert Bertran, Jordi Otix, Manu Mitru, Sandra Balsells, Ferran Nadeu, Elisenda Pons, Santi Cogolludo, Joan Manuel Baliellas, Agustí Carbonell, David Aparicio Fita, Helena Margarit, Albert Salamé, Cèlia Atset, David Airob, Susanna Sáez Catllà, Rey Sotolongo, Roberto Palomo, Victòria Rovira Casanovas, Jordi Play, Roser Vilallonga, Isidre García Puntí, Xavier Vertral, Irene Vilà Capafons, Tino Soriano, Àngel García, Jordi Pizarro, Ana Jiménez, Juan Luis Rod, Marta Pérez, Santi Palacios, Gian Carlo Benedetto, Maria d’Oultremont, Vanessa Casteleiro, Josep Maria Cortina, Lorena Sopena, Cristina Calderer, Sergi Rugrand, Eva Parey, Kim Manresa, Albert García Gallego, Àlex Garcia, Anna Turbau, Francesc Melcion, Cristobal Castro, Julio Carbó, Marta Catena, Joan Mateu Parra, Lucas Vallecillos, Albert Masias, Laura Guerrero, Gemma Miralda, Josep Maria Oliver, Anna Surinyach, Gala Espín, Marc Sanye, Pau de la Calle, Ximena Borrazas, Ricardo García Vilanova, Vicenç Semper, Núria López Torres, Jordi Borràs, Carlos Baglietto y Miguel Ángel Troncho.

La exposición 'Guerr@s', en una de las calles de la Escola Industrial de la Diputación de Barcelona. / RICARD CUGAT

La exposición estará cara al público hasta el próximo 1 de julio y, además del goce visual que pueda proporcionar cada imagen, tiene otro interés. Cada uno de los fotógrafos se ha puesto en la piel de los ‘plumillas’ (así llamaban los fotógrafos a los periodistas, al menos antes, y estos les llamaban a ellos de formas peores) y ha escrito un breve relato que explica la cocina de la obra que exhibe, o sea, algo así como el ‘making off’ de casa escena. Son, pues, 67 pequeñas clases magistrales sobre el fotoperiodismo.