Los 5 mejores restaurantes de Cornellà según Tripadvisor

En el ámbito gastronómico, Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ofrece una variada oferta de restaurantes que no solo satisface las preferencias de los residentes, sino que también atrae a visitantes de las ciudades próximas. Ubicada en el área metropolitana de Barcelona, Cornellà se ha convertido en un punto clave para quienes buscan disfrutar de una buena comida en un ambiente acogedor y auténtico.

Como la gran oferta gastronómica puede hacerte dudar, a continuación te damos una lista de los 5 mejores restaurantes de Cornellà, según la plataforma Tripadvisor. El siguiente listado está ordenado teniendo en cuenta las valoraciones de los usuarios, quienes puntúan dentro de un rango de hasta cinco estrellas la comida, el servicio, la relación calidad/precio y la atmósfera de los restaurantes.

El Brot de l'All i Oli Ubicado en el número 21 de la calle del General Josep Manso i Solà, este establecimiento encabeza la lista de todas las valoraciones destacadas por los usuarios de Tripadvisor. La propuesta gastronómica de esta restaurante es la comida tradicional catalana y, por ello, puedes encontrar platos típicos como caracoles, carne a la brasa con alubias o diferentes tapas de pescado. Los aspectos mejor valorados por los clientes de El Brot de l'All i Oli son la comida y el servicio, aunque la relación calidad/precio y la atmósfera del establecimiento -acogedora con paredes revestidas de madera- tampoco se queda atrás. El Brot de l'All i Oli abre de lunes a sábado para las comidas, de 13h a 16.30h.

Plats El número dos del ranking lo ocupa Plats, situado en el número 5 de la calle Mossèn Joaquim Palet. Con una oferta culinaria original y vanguardista, este restaurante es una auténtica joya que no se puede pasar por alto. Su menú diverso fusiona la esencia de la cocina mediterránea con matices internacionales, ofreciendo creaciones únicas que sorprenden y cautivan a los paladares más exigentes. Desde frescas ensaladas hasta delicados platos de pescado y mariscos, cada opción está meticulosamente preparada para resaltar los sabores naturales de sus ingredientes. Aunque los precios en el Restaurant Plats son algo más elevados en comparación con otros lugares de la zona, la calidad sobresaliente de sus platos y el ambiente sofisticado justifican plenamente la experiencia.

Bar La Patata Como bien indicia su nombre, el plato estrella de este establecimiento ubicado en la calle Maria Ramoneda 40 son las patatas. Concretamente, destacan las patatas con allioli de la casa, con esta salsa con un toque de pimienta que la clientela aclama especialmente. Asimismo, otras tapas típicas de la cocina mediterránea también se pueden encontrar en el Bar La Patata: pulpo a la gallega, chocos, croquetas, cochinillo... Por lo tanto, La Patata es una opción clave si lo que te apetece es ir de tapeo.

By Jarita Situado en el número 72 de la calle de la Miranda, se trata de un restaurante brasería. Así pues, su producto estrella es la carne a la brasa, aunque también puedes encontrar todo tipo de tapas. El rango de precios de By Jarita es de entre 15 y 30 euros, aunque la calidad de sus productos es inmejorable, según cuentan los usuarios en Tripadvisor.