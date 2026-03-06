Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Muere un joven de 20 años atropellado por una moto en Cornellà

El suceso ha ocurrido en la carretera d'Esplugues y las causas del accidente están bajo investigación

MAPA | Los alquileres en el área de Barcelona alcanzan su precio máximo histórico

Una ambulancia del SEM de noche, en una foto de archivo

Una ambulancia del SEM de noche, en una foto de archivo / Departament de Salut

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Un joven de 20 años ha muerto este jueves en Cornellà de Llobregat tras ser atropellado por una motocicleta. Según ha avanzado el medio digital 'El Caso' y han confirmado a la agencia ACN fuentes de l'Ayuntamiento de la localidad.

El suceso ha ocurrido en la carretera d'Esplugues y las causas del accidente están bajo investigación. Tras el aviso, los servicios de emergencia se han dirigido al lugar del siniestro, pero pese a los esfuerzos de los técnicos sanitarios no se pudo hacer nada para salvar la víctima.

