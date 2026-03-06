Muere un joven de 20 años atropellado por una moto en Cornellà

Un joven de 20 años ha muerto este jueves en Cornellà de Llobregat tras ser atropellado por una motocicleta. Según ha avanzado el medio digital 'El Caso' y han confirmado a la agencia ACN fuentes de l'Ayuntamiento de la localidad.

El suceso ha ocurrido en la carretera d'Esplugues y las causas del accidente están bajo investigación. Tras el aviso, los servicios de emergencia se han dirigido al lugar del siniestro, pero pese a los esfuerzos de los técnicos sanitarios no se pudo hacer nada para salvar la víctima.