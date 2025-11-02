"Increíble": la pastelería de Cornellà con mejores reseñas en Google

La oferta gastronómica de Cornellà de Llobregat tiene poco que envidiarle a ciudades vecinas más grandes, como son Hospitalet o Barcelona. Y uno de esos puntos fuertes de la ciudad que vio nacer a los Estopa es, sin duda, la gran variedad de oferta repostera que posee. Un simple vistazo a través de Google no solo confirma esta amplia oferta, sino que deja ver cuáles son las pastelerías y cafeterías favoritas de los cornellanenses.

Una de ellas es A Miguitas, que con 140 reseñas en Google ha conseguido una media de 4,8 estrellas sobre 5. Esa puntuación casi máxima se debe a valoraciones como la de Anna, que asegura que "el servicio, la variedad y la calidad del producto es de 10". Anna asegura, como muchos otros usuarios, que "todo está espectacular" y que es un "lugar ideal para ir a almorzar o a merendar". También valora con la máxima puntuación a esta cafetería la usuaria Daa Un Moon, que destaca algunos productos como un "buen café y zumo de naranja fresco".

Desde que abriera sus puertas en junio de 2023, A Miguitas se ha convertido en un punto de desayuno habitual para muchos cornellanenses. "Se ha convertido en mi lugar favorito", asegura Mari Carmen. "Las pastas son de otro mundo, los croissants y crumbles son increíbles, hacía tiempo que no encontraba un sitio así", explica esta clienta.

Pero los desayunos y meriendas no son el único fuerte de A Miguitas, su repostería también causa sensación entre sus clientes. Elaboran pasteles de todo tipo, desde 'Red Velvets' a 'Devil's Cakes', pasando por tartas de queso y Kinder, entre muchas otras. Además, esta pastelería de Cornellà también ofrece postres y dulces de temporada de primer nivel, como panellets, cocas de San Juan o roscones de Reyes.