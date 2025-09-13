"Excelente": el bar de tapas de Cornellà aclamado por sus famosas patatas

Las tapas son seña de identidad de la gastronomía española, y aunque hay restaurantes especializados en este platillo y que intentan renovarlo constantemente, hay algo especial en esas tapas de toda la vida que solo se sirven en bares muy ligados a su barrio y a menudo desconocidos para el resto del mundo. Una de esas zonas afortunadas de contar con un bar con una tapa verdaderamente única es la Gavarra, en Cornellà.

En este barrio se encuentra el bar La Patata (calle Ramoneda, 40), conocido, valga la redundancia, por sus patatas asadas con salsa de alioli. Este bar lleva tres generaciones y más de 70 años a sus espaldas, lo que les ha permitido dominar a la perfección la elaboración de su peculiar e inimitable salsa, que lleva un ligero toque de pimienta.

Clientes fieles

El establecimiento es tan clásico que hay clientes que han vuelto tras 40 años y se han encontrado con lo mismo que disfrutaban de jóvenes. Es el caso de este comensal que explica en Tripadvisor que lo ve "todo igual". "Todo buenísimo, ¡y qué decir de las patatas, la especialidad de la casa!", exclama. "Buen ambiente y, aun estando lleno, el servicio ha sido excelente", recalca.

Aunque no hace falta ser un habitual para disfrutar del bar La Patata. Otro comensal, que fue a Cornellà desde Santa Coloma de Gramenet expresamente, también salió más que satisfecho. "Bar de tapas sobresaliente. Primera vez y ¡vaya acierto!", escribe en Tripadvisor.

Además, este comensal no solo disfrutó con las patatas "brutales" del bar, sino que también alucinó con el "pulpo playa a la plancha espectacular, las almejas a la plancha en su punto óptimo con ajo y perejil o el chorizo asturiano al vino mágico", como puntos fuertes de la amplia oferta de este histórico establecimiento.

Eso sí, quien quiera ir tiene que tener en cuenta que aparcar por la zona no es fácil y que el bar se llena muy rápido, lo que hace que muchas noches haya que hacer cola, especialmente los fines de semana. También hay que conocer el horario: los lunes abre solo de 19 a 23 h, los martes y miércoles descansa y de jueves a domingo atiende de 13 a 16 y de 19 a 23 h.

Sin embargo, esto no es impedimento para que la inmensa mayoría de los usuarios de Tripadvisor que han disfrutado del bar recomienden encarecidamente ir. Una clienta de Hospitalet de Llobregat lo resume a la perfección: "Un clásico al que ir con amigos, en familia o con tu pareja". El precio medio ronda los 20 euros por persona, pero sus medias raciones, que son "generosas" según varios clientes, permiten a los más austeros cenar gastando poco más de 10 euros por persona.