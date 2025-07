Una inversión de 1.500 millones y 3.000 nuevas viviendas: la hoja de ruta de Cornellà para "cuajar" como ciudad

Es una respuesta recurrente de Antonio Balmón (PSC), alcalde de Cornellà de Llobregat, cuando le preguntan sobre su futuro: "Mi mirada es a diez años vista". El edil empieza a contar en las municipales del 2019, lo que sitúa ese horizonte en 2031, año en que culminará el mandato político que se iniciará con las municipales de mayo del 2027. Es el plazo que se ha dado el alcalde, el que más tiempo lleva en el cargo de todo el área metropolitana de Barcelona con dos décadas a sus espaldas, para que Cornellà "afiance su madurez y cuaje como ciudad", afirma Balmón a EL PERIÓDICO.

La hoja de ruta para estos años venideros se sustenta en un dato que el propio Balmón encargó calcular a los técnicos del Ayuntamiento de Cornellà. El consistorio estima que, entre 2019 y 2031, el municipio va a contar con una inversión global de unos 2.000 millones de euros para impulsar su transformación. El origen de la financiación es de una proporción de 65% público y 35% privado, aproximadamente.

Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, durante una entrevista con EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu

Al periodo 2025-2031 le corresponden unos 1.500 millones proyectados, especialmente en materia de desarrollos residenciales. La administración local maneja de hecho una cifra que concreta los nuevos pisos previstos desde ahora hasta el 2031: unas 3.000 viviendas. La mayoría, unas 1.800 aproximadamente, se proyectan en el conocido sector Ribera-Salines, cuyo plan no estuvo exento de críticas vecinales por su impacto medioambiental. Otras 300, por ejemplo, se ubicarán en el espacio que ocupaba el extinto centro comercial Llobregat Centre, tal y como avanzó EL PERIÓDICO.

"Es importante ofrecer una hoja de ruta consistente en un contexto social marcado por las incertezas", apuntala Balmón. El consistorio cornellatense, cuyo liderazgo compatibiliza el regidor con el del día a día del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), estima que en el presente mandato se invertirán en construcción unos 222 millones, y otros 641 millones en la próxima etapa política entre 2027 y 2031.

Son números gruesos habida cuenta de que el presupuesto municipal de Cornellà para este 2025 es de 164 millones. El Ayuntamiento no pierde de vista lo determinante que será en los próximos años la inversión privada, sobre todo en el desarrollo de la actividad económica local. Un ejemplo de ello serán los espacios comerciales que se ubicarán en el viejo Llobregat Centre. Además de la construcción más allá de la vivienda, por ejemplo de oficinas. Esa inversión tendrá, por otra parte, "un impacto económico mucho mayor", señala un técnico municipal del consistorio, porque "además contemplará los puestos de trabajo generados y los ingresos municipales a través de tasas y licencias".

El Museu de les Matemàtiques de Cornellà de Llobregat. / Manu Mitru

Del Cornellà Natura a la rehabilitación de viviendas

Uno de los proyectos locales que representan una proporción importante de la inversión prevista es el conocido como 'Cornellà Natura', la estrategia municipal para naturalizar el entorno urbano. El pasado mandato 2019-2023, entre el valor del suelo y el de la construcción, la iniciativa supuso una inversión de 181 millones de euros. Para éste hay previsto un impulso de 71,5 millones.

Financiado con fondos europeos Next Generation, el plan va desde la creación de espacios verdes, por ejemplo en el entorno del río Llobregat, hasta la implantación de la movilidad sostenible. Sin ir más lejos, el municipio aprobó recientemente una nueva ordenanza para ampliar a todo el término municipal su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que llevaba un año sin vigencia tras un revés judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Otro ámbito sin el cual no se entiende el futuro de Cornellà es el de la rehabilitación de viviendas, uno de los grandes retos del conjunto del área metropolitana de Barcelona. Los datos hablan por sí mismos: seis de cada diez pisos —ocho de cada diez en Barcelona capital—, 408.646 según el Consorci Metropolità de l'Habitatge (CMH), se consideran aptos de rehabilitación en la metrópolis al haber sido construidos antes de 1980.

El Parque de Can Mercader de Cornellà de Llobregat. / Manu Mitru

El municipio baixllobregatense trabaja para vehicular proyectos de rehabilitación a través del nuevo Pla de Barris del Govern de Salvador Illa, que ofrecerá a los ayuntamientos inversiones de entre 3 y 25 millones de euros. Especialmente en barrios vulnerables como Sant Ildefons, donde se concentran algunas de las secciones censales de renta más baja en Catalunya y donde el consistorio ya trabaja en obras de renovación de edificios degradados.

"Nuestra intención es renovar el tejido industrial de la ciudad", sostiene Balmón, que rememora la pérdida de músculo industrial local durante la década de los 80. Cornellà pasó de ser un pueblo agrícola que apenas sobrepasaba los 10.000 habitantes en 1950 a convertirse en el municipio más densamente poblado del Baix Llobregat en un periodo de poco más de 20 años. Desde entonces, la población en la localidad empezó una tendencia descendente —aunque a un ritmo vertiginosamente más lento que cuando creció— que no se revirtió hasta entrado el siglo XX. El sector servicios es ahora el principal ámbito laboral de los vecinos de la ciudad.

En los últimos 20 años, la localidad ha vuelto a crecer y ya ha pasado los 90.000 habitantes, cifra a la que no llegaba desde la década de los 80. La ciudad atesora enclaves emblemáticos en antiguas fábricas modernistas para usos culturales y ciudadanos: en 2007 se inauguró el laboratorio ciudadano Citilab, ubicado en el antiguo recinto de Can Suris; en 2004 ya había llegado el Museu Agbar de les Aigües, situado en el Parc de les Aigües; y a pocos minutos a pie, el Ayuntamiento trabaja ahora en reconvertir la fábrica de Can Bagaria en la nueva sede del Museu de les Matemàtiques, un apuesta del consistorio cornellatense de 2014 cuyo éxito ha supuesto que su actual sede, el Palau de Can Mercader, se le haya quedado pequeña. "Cornellà está en una buena posición de salida para la carrera de la próxima década", rubrica Balmón.