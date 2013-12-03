Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fira Cornellà acoge la primera feria Outlet de Barcelona

El 'Stockcity' contará con más de 300.000 artículos de las mejores marcas con grandes descuentos

Imagen de una edición anterior de 'Stockcity'.

Imagen de una edición anterior de 'Stockcity'.

Q.F. / Cornellà de Llobregat

Los próximos días 6, 7 y 8 de diciembre el recinto de Fira Cornellà se transformará en el ‘Stockcity’, la primera feria Outlet de Barcelona.

El público podrá elegir entre más de 300.000 artículos en stock de las mejores marcas con descuentos del 70%, 80% y hasta un 90% sobre su precio en tienda.

Este evento ha contado con una gran acogida en otras ciudades como Valencia, Alicante o Madrid, donde acudieron más de 60.000 personas en su anterior edición. 

En esta primera feria outlet en Barcelona se podrán encontrar productos al mejor precio de los sectores de moda, calzado, deportes, hogar, esquí, infantil, decoración y complementos entre otros.

Algunas de las muchas marcas que estarán presentes son: Armani, Ralph Lauren, Nike, Adidas, Desigual, Miss Sixty o Converse.

En total participarán más de 200 expositores en una superficie de 8.000 metros cuadrados.

Entre los visitantes se realizará un sorteo de 1.000 euros a gastar en la misma feria.

La entrada valdrá 2 euros y los menores de 12 años podrán entrar gratuitamente.El horario de atención al público será de 10h de la mañana a 22h.

