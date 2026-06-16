Sucesos
Dos menores detenidos por entrar a robar en varias casas de Castelldefels la misma noche
Uno de los adolescentes arrestados es considerado un delincuente reincidente y acababa de salir de un centro de menores
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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 9 de junio a dos menores de 17 años como presuntos autores de tres robos con fuerza en domicilios en Castelldefels. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de mayo, cuando en poco más de una hora y en una misma zona de la localidad se registraron varios asaltos en viviendas.
Los autores aprovechaban la oscuridad de la noche para saltar las vallas perimetrales de las fincas y acceder posteriormente a los domicilios, de donde sustraían objetos de valor, actuando tanto si los residentes se encontraban dentro como fuera de las viviendas.
La investigación se inició a partir de la coordinación entre la Unidad de Investigación de Gavà de los Mossos y la Policía Local de Castelldefels.
Los investigadores comprobaron que, la misma noche de los robos, pocos minutos después del último asalto, agentes de la Policía Local identificaron a los dos menores en actitud sospechosa, aunque en ese momento aún no se conocían los hechos.
Además, varias viviendas contaban con sistemas de alarma con cámaras de videovigilancia, que captaron imágenes de los autores.
Posteriormente, se confirmó que los menores grabados por las cámaras coincidían plenamente con los jóvenes identificados por la Policía Local. Con esta información, los Mossos d'Esquadra procedieron a su detención el pasado martes.
Uno de los menores arrestados es considerado un delincuente reincidente en este tipo de hechos. Ya había ingresado anteriormente en un centro de menores por delitos similares, del que había salido hacía apenas dos meses.
Los detenidos pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.
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