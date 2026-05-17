"Una genialidad": el bar de Castelldefels aclamado por su tortilla trufada

No es fácil hacerse hueco en el mundo de la hostelería de Castelldefels. Con más de 300 restaurantes -casi 24 locales hosteleros por kilómetro cuadrado- la competencia está más que asegurada. Y si ya es difícil sobrevivir, todavía lo es más conseguir que un solo plato de la carta genere un recuerdo memorable en todos aquellos que lo prueban, por encima de cualquier tapa que les hayan dado a probar en otros establecimientos. Casa Víctor, un joven bar-restaurante del centro de esta localidad del Baix Llobregat, lo ha logrado con su tortilla de trufa y brie.

Este platillo es una de las muchas y buenas razones que han llevado el Casa Víctor a ser uno de los referentes gastronómicos de Castelldefels pese a haber abierto sus puertas hace pocos años. Muchos de los comensales que han probado la tortilla no dudan en elogiarla a través de reseñas en Google, donde el local reúne 4,1 estrellas sobre cinco pese a rozar los 400 comentarios. "No dejéis de pedir la tortilla de trufa y brie", recomienda Ramón, que también tiene buenas palabras para otras tapas como "el canelón, las croquetas de carne estofada y el tataki de atún".

"Cenamos muy bien, la especialidad son los pinchos de tortilla", explica también en una reseña Esther, que tiene clara su favorita. "¡La mejor con diferencia la trufada con brie!", exclama. Elena, por su parte, asegura que la tortilla trufada "es una genialidad" y la pone casi al mismo nivel que otra especialidad de la casa: "El steak tartar sobre tuétano es de lo mejor que he aprobado en mi vida", asegura.

Cocina galardonada

Otra de las tapas que han colocado Casa Víctor en el mapa es el 'Meloso de carrillera sobre arroz crujiente y queso Comté'. Fue la propuesta que Carles Soriano, el chef del bar-restaurante castelldefelense, llevó al concurso Ciutat de Barcelona i de Catalunya de Pintxo i Tapes, donde consiguió la tercera posición. Además de los ingredientes que enuncia su nombre, la elaboración incluye un poco de kimchi, miel y una reducción de panceta.

En palabras del chef durante el concurso, se trata de una tapa "de fácil ejecución" ideada para que "el producto destaque". La premiada tapa, que llegó a concursar a nivel nacional en Valladolid, está disponible en el Casa Víctor desde octubre.

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Además de las tapas, este bar de Castelldefels también destaca por sus arroces, que también son una de las opciones preferidas por los comensales. "Arroz espectacular", resume Oriol en una reseña de Google. "Muy buen menú de arroz", defiende, por su parte, Miquel. Quienes no conozcan el local, lo encontrarán en el número 7 de la calle Onze de Setembre de Castelldefels.