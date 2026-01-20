La rotura de una importante tubería deja sin agua a parte de Castelldefels y obliga a cortar varias calles

Una rotura en una tubería principal de agua ha provocado un importante reventón este martes alrededor de las 7:00 h de la calle Doctor Trueta de Castelldefels, dejando sin suministro a parte de la ciudad y causando una gran acumulación de agua en la vía. La fuerza del agua ha dañado gravemente la calzada, lo que ha obligado a cortar el tráfico y a retirar los vehículos estacionados por riesgo de hundimiento.

Agentes de la Policía Local y técnicos de la empresa concesionaria se han desplazado al lugar para asegurar la zona y trabajar en la reparación.

A media mañana, la empresa Aigües de Barcelona ha conseguido restablecer el suministro, aunque ha advertido de que pueden producirse episodios puntuales de baja presión o turbidez en algunas viviendas. La calle Doctor Trueta permanecerá cerrada entre la rambla Josep Tarradellas y la calle Santiago Rusiñol hasta que finalicen las reparaciones de la red.

El Ayuntamiento de Castelldefels confirma que los servicios municipales de emergencias, mantenimiento y limpieza han actuado con rapidez para retirar vehículos de la zona afectada, limpiar la acumulación de tierra y piedras y facilitar la intervención de Aigües de Barcelona. El consistorio informa que, a partir de las mejoras previas en la red, como la instalación de 'bypasses' y reguladores de presión, se ha podido aislar la incidencia y minimizar el impacto en el servicio.

Afectación a la movilidad y al transporte público

Desde las 8:00 h, y debido a la inundación y al cierre de la vía, se ha anulado la parada de autobús de la calle Santiago Rusiñol (Plaza de la Iglesia), lo que ha obligado a modificar el recorrido de las líneas X95, L95, X97 y CF2.

Limpieza de la zona afectada

El Servicio de Limpieza (SAC) continúa trabajando para retirar los restos arrastrados por el agua, especialmente en la calle Santiago Rusiñol y el tramo comprendido entre la plaza de la Caputxeta y más allá de Santiago Rusiñol. Aigües de Barcelona también actuará para limpiar los sumideros obstruidos.

La previsión es que toda la zona quede limpia este 20 de enero, aunque el miércoles se realizará un repaso final con agua a presión para eliminar el barro residual.

Aunque ya está restablecido el suministro, el Ayuntamiento pide a las personas afectadas que contacten con Aigües de Barcelona para comunicar cualquier incidencia y agilizar su resolución.