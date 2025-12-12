El rincón de Castelldefels que ya está en la historia de la televisión gracias a un 'hit' de Netflix

No es difícil adivinar por qué Castelldefels es el escenario de múltiples películas y series desde hace más de medio siglo. Su espectacular playa de más de cinco quilómetros, que le ha valido comparaciones con la costa californiana, hace las delicias de aquellos productores que buscan este tipo de paisajes a un tiro de piedra de Barcelona. Pero la relación de esta ciudad con el cine va mucho más allá de la playa del municipio. De hecho, una de las producciones más exitosas de los últimos años grabadas en Castelldefels se aleja bastante de la arena y el mar. Se trata del Cuerpo en Llamas, la serie de Netflix sobre el crimen de la Guardia Urbana.

Netflix encontró en la Casa Barjau, una villa situada en segunda línea de playa, el lugar donde recrear la residencia que Rosa Peral, interpretada en la serie por Úrsula Corberó, tenía en Cubelles (Garraf). Es la casa donde se producen la mayoría de las escenas familiares de la película pero, también, donde Peral y su amante Alberto López (Quim Gutiérrez) cometen el asesinato de Pedro Rodríguez (José Manuel Poga). Es decir, que sin la villa castelldefelense, Cuerpo en Llamas sería muy distinta.

Una dilatada trayectoria

Pero el rodaje del Cuerpo en Llamas no es, ni de lejos, el primero que se dio en Castelldefels. El debut de esta localidad costera se suele situar en la ópera prima de Vicente Aranda. El director catalán, que acabaría siendo reconocido con un Goya en 1992 por el filme 'Amantes', grabó en la playa de Castelldefels gran parte de 'Brillante Porvenir' (1965), una película que codirigía con el historiador Román Gubern y que contaba con el guión del conocido arquitecto Ricardo Bofill.

Brillante Porvenir se enmarca en la corriente neorealista de la época y se basa libremente en la novela 'El Gran Gatsby' de F. Scott Fitzgerald. La trama se centra en Antonio, un joven de campo que, de repente, empieza a codearse con la burguesía barcelonesa. Siendo Castelldefels uno de los destinos preferidos por las familias acomodadas de la capital catalana a mediados del siglo pasado, tiene sentido que Aranda se decantara por la playa de esta ciudad para el rodaje. Los castelldefelenses más veteranos, y los más nostálgicos, pueden recuperar en la cinta de Aranda imágenes de los vestidores de la playa e incluso el interior del hotel Bel-Air hace seis décadas.

Escena de Brillante Porvenir, en la playa de Castelldefels / X

Tras 'Brillante Porvenir' se abrió la veda y Castelldefels empezó a ser un escenario habitual en la gran pantalla. Desde el fallido primer intento en el cine de José Luís García Berlanga -hijo del célebre cineasta- con 'Barrios Altos' (1987), hasta la adaptación al cine de las 'Historias de la Puta Mili' (1993) de la revista satírica El Jueves, todas pasaron por este punto del Baix Llobregat. También se detuvieron en Castelldefels grandes hitos del cine quinqui como 'Yo, el Vaquilla' (1985), donde varias escenas se graban tanto en campings de la ciudad como en la carretera de las costas del Garraf. Allí un joven Vaquilla comete uno de sus primeros robos antes de iniciar una de esas características persecuciones entre varios SEAT Ritmo típicas de la película de José Antonio de la Loma.

Una escena de Krampack, en el barrio de Lluminetes de Castelldefels / EPC

Todavía más títulos como 'Krámpack' de Cesc Gay (2000) y más recientemente la adaptación de la obra de Javier Cercas 'Las leyes de la frontera' (2021) grabaron alguna de sus escenas en Castelldefels.