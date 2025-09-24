Así operaban unos falsos revisores de la luz en Castelldefels: llevaban peluca, gorra y gafas con microcámara

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Castelldefels (Baix Llobregat, Barcelona) han detenido a dos hombres, de 45 y 46 años, que se hacían pasar por revisores de la luz para estafar a personas mayores.

Los dos detenidos cuentan con numerosos antecedentes penales registrados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por los mismos hechos delictivos cometidos fuera de Catalunya.

Según ha informado este miércoles la policía catalana, los dos hombres fueron detenidos el pasado 17 de septiembre como presuntos autores de un delito de estafa.

Pillados 'in fraganti'

Los Mossos arrestaron a los dos hombres cuando se dirigían a una sucursal bancaria, después de simular ser revisores de la luz y haber convencido a una mujer para que les facilitase su libreta bancaria, "bajo la amenaza de que, de lo contrario, se vería afectada por un corte de luz".

Antes de lograr la información bancaria, Mossos y Policía Local observaron a los presuntos delincuentes en una "actitud de vigilancia hacia personas de la tercera edad".

Según el comunicado, se intervinieron pelucas, mascarillas y gorras que utilizaban los presuntos delincuentes "para dificultar que la descripción de las víctimas llevase a su identificación".

Además, uno de los detenidos tenía unas gafas con una microcámara que utilizaba para grabar a sus víctimas cuando tecleaban el número secreto de sus tarjetas o libretas.