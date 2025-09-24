Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos hace unos días

Así operaban unos falsos revisores de la luz en Castelldefels: llevaban peluca, gorra y gafas con microcámara

Los presuntos estafadores tenían numerosos antecedentes policiales por delitos cometidos fuera de Catalunya

Tiroteo en Llagostera: ocupas y un herido por disparos desde una vivienda conflictiva

Los Mossos no detectaron un "peligro evidente" en la conductora que atropelló en mayo a seguidores del Espanyol

Peluca, gorra y gafas con microcámara utilizados por los dos detenidos en Castelldefels.

Peluca, gorra y gafas con microcámara utilizados por los dos detenidos en Castelldefels. / Mossos d'Esquadra

Efe

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Castelldefels (Baix Llobregat, Barcelona) han detenido a dos hombres, de 45 y 46 años, que se hacían pasar por revisores de la luz para estafar a personas mayores.

Los dos detenidos cuentan con numerosos antecedentes penales registrados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por los mismos hechos delictivos cometidos fuera de Catalunya.

Según ha informado este miércoles la policía catalana, los dos hombres fueron detenidos el pasado 17 de septiembre como presuntos autores de un delito de estafa.

Pillados 'in fraganti'

Los Mossos arrestaron a los dos hombres cuando se dirigían a una sucursal bancaria, después de simular ser revisores de la luz y haber convencido a una mujer para que les facilitase su libreta bancaria, "bajo la amenaza de que, de lo contrario, se vería afectada por un corte de luz".

Antes de lograr la información bancaria, Mossos y Policía Local observaron a los presuntos delincuentes en una "actitud de vigilancia hacia personas de la tercera edad".

Según el comunicado, se intervinieron pelucas, mascarillas y gorras que utilizaban los presuntos delincuentes "para dificultar que la descripción de las víctimas llevase a su identificación".

Además, uno de los detenidos tenía unas gafas con una microcámara que utilizaba para grabar a sus víctimas cuando tecleaban el número secreto de sus tarjetas o libretas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Via Laietana: el ayuntamiento pinta un paso de peatones tradicional en la plaza de Antoni Maura para paliar la confusión
  2. Barcelona planea convertir el último tramo sin cubrir de la Ronda del Mig en un paseo
  3. Los precios suben en bares y restaurantes de Barcelona: menús a 14 euros de media, cervezas a 2,4 y cafés a 1,4
  4. Janet Sanz (BComú) anuncia que deja la política: “Ayudar a hacer mejor la ciudad ha sido el mayor regalo”
  5. Cierra 'hasta nuevo aviso' la sala El Pumarejo de L'Hospitalet tras una una orden de suspensión de la actividad
  6. Edu Saz, arquitecto, revela por qué Barcelona es mejor que Madrid: 'Hay algo que me sorprende
  7. Cursa de la Mercè 2025 en Barcelona, hoy en directo: última hora de la carrera, recorrido y ganadores
  8. Alud de empadronamientos sospechosos en Sant Cugat: el gobierno habla de “mafia” y la oposición denuncia 'opacidad

Así operaban unos falsos revisores de la luz en Castelldefels: llevaban peluca, gorra y gafas con microcámara

Así operaban unos falsos revisores de la luz en Castelldefels: llevaban peluca, gorra y gafas con microcámara

¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, 24 de septiembre, en Barcelona y Catalunya?

¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, 24 de septiembre, en Barcelona y Catalunya?

Herido grave un hombre al ser agredido con una arma blanca de madrugada en Castelldefels

Herido grave un hombre al ser agredido con una arma blanca de madrugada en Castelldefels

Obras en la estación de tren de Castelldefels: estas son las estaciones afectadas y el bus alternativo

Obras en la estación de tren de Castelldefels: estas son las estaciones afectadas y el bus alternativo

Rugby, el Tibu-Ron y Luis Suárez: todo lo que hay detrás de Chalito y los 22 millones que ingresará este año

Rugby, el Tibu-Ron y Luis Suárez: todo lo que hay detrás de Chalito y los 22 millones que ingresará este año

Gavà impulsa la construcción de hasta 354 viviendas en la frontera con Castelldefels

Gavà impulsa la construcción de hasta 354 viviendas en la frontera con Castelldefels

Si quieres disfrutar del finde y de la playa, toma nota de estos 3 chiringuitos

Si quieres disfrutar del finde y de la playa, toma nota de estos 3 chiringuitos

Más de la mitad de las escuelas de la metrópolis de Barcelona conviven con entornos "críticos" para la salud de los niños

Más de la mitad de las escuelas de la metrópolis de Barcelona conviven con entornos "críticos" para la salud de los niños