Golpe al 'top manta' de gafas de sol: requisadas en Badalona 40.600 lentes falsas valoradas en 1,3 millones de euros

En una de las mayores intervenciones contra el 'top manta' realizadas por la Guardia Civil en la provincia de Barcelona en los últimos años, el pasado 26 de julio se requisaron 40.600 gafas de sol presuntamente falsificadas de una conocida marca de moda en un local mayorista de Badalona. El producto intervenido está valorado en 1.380.000 euros según el precio de mercado de los objetos originales.

Dentro de campaña de control de los establecimientos mayoristas que pueden abastecer a los mercados ambulantes y a la venta ambulante ilegal, agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Premià de Mar acudieron a un local de Badalona mayorista ante la sospecha que podría abastecer al 'top manta'.

En el establecimiento, los agentes localizaron la partida de gafas que reproducían "los logotipos, las etiquetas y los elementos de presentación de los originales con tal fidelidad que no era posible distinguirlos a simple vista", según la Guardia Civil. Incluso, durante la propia inspección los agentes remitieron imágenes del material a los representantes de la marca, que confirmaron que se trataba de género falsificado.

Durante la inspección, la propietaria del negocio no aportó facturas, albaranes ni documentación comercial que acreditara la compra, la procedencia o el destino de la mercancía, por lo que la Guardia Civil la investiga como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.

Las gafas procedían de un país asiático y no contaban con documentación que acreditara su origen real. La mercancía estaba destinada a mercados ambulantes y a vendedores no autorizados, que previsiblemente la adquirían al mayorista a un precio muy inferior al de los productos originales para venderla después al consumidor final, según los agentes.

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La mercancía intervenida habría alcanzado un valor de 1.380.000 euros si se compara con el precio de mercado de los productos auténticos equivalentes, sin incluir impuestos. Esta cantidad servirá de base para la reclamación judicial de la firma perjudicada, que ha denunciado los hechos. Las diligencias fueron entregadas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Badalona y la investigación continúa abierta.