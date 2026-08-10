VÍDEO | Graban por primera vez en el Mediterráneo el intento de cópula de dos tiburones azules frente a Badalona

“Ni en nuestros mejores sueños nos habríamos imaginado ver esto”. Aún se pellizcan al ver el vídeo. Se viralizó hace días sin ni siquiera explicar qué era eso tan inédito. “Es la primera grabación que existe en el Mediterráneo y tan solo la tercera a nivel mundial”, adelantaba en Instagram el autor de las imágenes, David Jara, fotógrafo y divulgador, responsable también de la imagen viral de la diabla negra que el año pasado se convirtió en 'meme' mundial. ¿Su nuevo registro histórico? “Un intento de cópula de dos tiburones azules (prionace glauca) delante de Badalona”, acaba de desvelar esta tarde en un nuevo 'reel'. “Demostrar comportamientos reproductivos es una gran noticia”, justifica Jara. “Se trata de una especie en peligro crítico de extinción en nuestro mar”.

El avistamiento sucedió el pasado 22 de junio durante una de sus expediciones desde Badalona en busca de tintoreras con el proyecto de ecoturismo marino Pelagik Expeditions. A bordo, como parte del equipo, también estaban los biólogos Mara Segovia y Gerard Martín-Carrasquero. De repente aparecieron dos aletas. Dos machos. "El más grande, de 2,5 metros empezó a hostigar al pequeño”, recuerda Jara. Y consiguió echarlo. Entonces apareció la hembra, otra tintorera grande, también de más de dos metros. El macho se abalanzó a por ella delante de las cámaras ante la mirada atónita de los biólogos. Empezó a morderla por el lomo para intentar inmovilizarla. Así es como comienza su ritual de cortejo. “El macho –detalla Jara- intenta posicionarse para introducir uno de sus dos pterigopodios (los órganos sexuales masculinos de tiburones y rayas) dentro de la hembra, aunque en esta ocasión no llegó a producirse la cópula completa”.

¿Por qué es tan importante? “Es un comportamiento reproductivo del que apenas existe documentación visual directa en la literatura científica mundial”, responde el divulgador. “Poder admirarlo desde el agua fue una experiencia absolutamente increíble”.

“Según la documentación científica publicada hasta la fecha –apunta Jara-, se trataría del primer registro visual directo de comportamiento reproductivo en tintorera en el mar Mediterráneo. Y podría situar a la costa catalana como un área potencialmente clave de reproducción de una especie catalogada en peligro crítico de extinción en el Mediterráneo según la IUCN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

Solo hay dos registros más a nivel mundial. “Los dos precedentes conocidos –detallan- corresponden a un episodio observado en el golfo de Bizkaia, publicado en la revista ‘Web Ecology’ en 2025, y a un segundo registro en Baja California publicado en ‘Bulletin of Marine Science’ en 2026”.

El equipo de Pelagik Expeditions ya está trabajando junto con la asociación Catsharks en la publicación científica del registro. “Gracias a su duración y detalle, hemos podido observar interacciones que podrían aportar nuevas claves sobre el comportamiento reproductivo de esta especie”, apunta la bióloga Mara Segovia, una de las testigos del cortejo e investigadora en Catsharks. “Es una herramienta –añade- para respaldar el papel de la costa catalana como zona de reproducción”. “El registro existente de crías de esta especie en Cap de Creus, un poco más al norte –apunta Jara-, refuerza la idea de que nuestras aguas son un lugar esencial para el futuro de estas poblaciones”.

Hace cinco años que David Jara organiza salidas de avistamiento de cetáceos y snórkel con tintoreras -abiertas al público- desde el puerto de Badalona. “Siempre bajo criterios de respeto por los animales –puntualiza- y con biólogos marinos a bordo para registrar los datos”. Esta temporada –desde abril- han avistado casi una treintena de tiburones azules.

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Nada que ver con las películas de Spielberg. Todo lo contrario: avistar una aleta es buena señal. “En verdad –insisten los expertos- son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas”. “En el Mediterráneo se han registrado unas 45 especies de tiburones. Eso incluye al blanco y a los dos peces más grandes del mundo, el tiburón ballena y el peregrino. De hecho, el pasado abril se avistó un tiburón peregrino en el Port Olímpic de Barcelona.