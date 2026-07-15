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Tráfico parado en la autopista

Unos 40 vecinos de Badalona cortan la C-31 para protestar contra el último reducto de los desalojados del B9

Familias de Sant Roc claman contra la quincena de migrantes que todavía acampan a raíz de un altercado con un perro de los desocupados

CONTEXTO | Decenas de desalojados en Badalona acampan delante del instituto B9 para pasar la noche al raso

La manifestación que ha cortado el tráfico de la C-31.

La manifestación que ha cortado el tráfico de la C-31.

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Manuel Arenas

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Badalona
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El tráfico de la autopista C-31 se ha visto cortado durante la noche de este 15 de julio por una manifestación sobrevenida de unos 40 vecinos del barrio de Sant Roc, en Badalona. La protesta se ha desarrollado entre insultos racistas de los manifestantes contra el último reducto de migrantes desalojados del viejo instituto B9, que desde su desocupación el pasado mes de diciembre han ido deambulando por la ciudad hasta ser a día de hoy una quincena, según confirman fuentes conocedoras del caso.

Los cuerpos policiales asumen que la gota que ha colmado el vaso para el enfrentamiento entre vecinos, la mayoría de la comunidad gitana, y los migrantes ha sido la disputa en relación a un perro de los expulsados del B9. Los manifestantes acusan al animal de haber atacado presuntamente a un vecino, hecho que habría originado la algarabía. Un testimonio presencial explica que gritos como "negros de mierda" han sido la tónica de la manifestación, a la altura del badalonés paseo de la Salut.

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Fuentes conocedoras de los altercados certifican que el animal está cuidado y que la quincena de migrantes que permanecen postrados en las calles de Sant Roc "no suelen generar molestias". Los Mossos d'Esquadra han movilizado tres patrullas y levantarán acta. Los manifestantes se exponen a posibles multas por haber toda cortado una arteria del tráfico en Catalunya.

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