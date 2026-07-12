Muere una mujer de 71 años en la playa del Coco de Badalona

Una mujer de 71 años ha muerto la mañana de este domingo en la playa del Coco de Badalona (Barcelona) tras sufrir una parada cardiorespiratoria.

Según ha informado el Ayuntamiento de Badalona en un apunte en X recogido por Europa Press, la mujer ha empezado a encontrarse mal, con dificultades respiratorias, cuando estaba en la arena y, posteriormente, ha entrado en parada.

Noticias relacionadas

Los socorristas, presentes en la zona antes del inicio del servicio, han empezado las tareas de reanimación, que ha seguido el personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que finalmente no han podido salvar la vida de la mujer.