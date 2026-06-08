El gobierno de Badalona celebra el archivo del expediente del B9 y acusa a la oposición de partidista: "Algunos tendrán que reflexionar"
El consistorio cree que la decisión judicial demuestra que "se pueden afrontar problemas complejos con firmeza"
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El gobierno de Badalona ha celebrado el archivo del expediente por el desalojo del antiguo Instituto B9 y ha acusado a la oposición de actuar de forma partidista. "Quizás algunos tendrán que reflexionar sobre si antepusieron los intereses partidistas al interés general de la ciudad. Mientras unos intentaban alimentar la polémica, el Ayuntamiento trabajaba para resolver un problema que Badalona arrastraba desde hacía demasiados años", han indicado fuentes municipales. El consistorio ha reaccionado así a la decisión de la magistrada de archivar el expediente al considerar que el gobierno municipal cumplió correctamente con la orden judicial que se le había dado para efectuar el desahucio, que consistía en atender a las personas desalojadas.
Así, fuentes del Ayuntamiento de Badalona han subrayado que, según la resolución, se actuó "de acuerdo con la legalidad" y cumpliendo las condiciones "establecidas por el propio juzgado". Una decisión judicial que "avala" el trabajo de los servicios municipales, sociales y policiales que intervinieron en el proceso.
Al mismo tiempo recuerdan las "críticas" y "acusaciones" que el gobierno municipal ha recibido en los últimos meses. "Algunos partidos de la oposición intentaron convertir esta cuestión en una batalla política, llegando a cuestionar la legalidad de la actuación".
Ahora, con el archivo ordenado por la magistrada, el equipo de Xavier Garcia Albiol opina que "algunos tendrán que reflexionar sobre si antepusieron los intereses partidistas al interés general de la ciudad". En este sentido, subraya que "mientras unos intentaban alimentar la polémica, el Ayuntamiento trabajaba para resolver un problema que Badalona arrastraba desde hacía demasiados años".
Asimismo, el consistorio reafirma su postura inicial, que era "recuperar para la ciudad un espacio municipal que llevaba años ocupado de manera irregular, hacerlo con todas las garantías jurídicas y garantizar la atención social a las personas que se encontraban en esta situación".
Y por ello reflexiona que, al final, ha prevalecido la "convicción" de que se pueden afrontar "problemas complejos con firmeza, responsabilidad y respeto absoluto por la legalidad".
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