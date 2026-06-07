Dos detenidos en Badalona por una pelea entre ellos con armas blancas

Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con la Guàrdia Urbana de Badalona (Barcelona), han detenido este domingo al mediodía a dos personas por una pelea entre ellos con arma blanca en el barrio de la Salut del municipio.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que la disputa ha comenzado en el interior de una vivienda, donde ambas personas se han agredido mutuamente con armas blancas, tras lo que se han trasladado a la vía pública y han continuado enfrentándose.

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Ambos detenidos han resultado heridos y han sido trasladados a centros hospitalarios.