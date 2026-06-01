Un ajuste de cuentas entre clanes por el tráfico de marihuana provocó el tiroteo de Badalona que hirió de bala a una niña

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta una investigación en Badalona por el tiroteo que dejó herida en el barzo a una niña de 10 años en la calle Córdoba de la localidad. Los agentes buscan a los autores de los disparos pero presuntamente estarían relacionados con un ajuste de cuentes entre clanes rivales por el control del tráfico de marihuana en la zona. Además, la policía catalana ha reforzado la presencia en el barrio con efectivos de unidades de orden público, como ARRO y Brigada Móvil, que estarán hasta calmar la situación.

Precisamente, el responsable policial de la región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra, Antoni Sánchez, ha explicado que las investigaciones por este tiroteo están "bien orientadas" y no se descarta que puedan producirse detenidos en las próximas horas. En declaraciones en Catalunya Ràdio ha remarcado que la niña está a salvo y ha dicho que todavía no pueden confirmar si es miembro de una de las familias implicadas en los hechos.

Además, ha remarcado que se trata de conflictos "entre grupos determinados" y no una violencia "indiscriminada ni dirigida contra la ciudadanía". Sin embargo, que los narcotraficantes dispongan de armas de fuego y puedan resolver sus disputas a tiros es una preocupación creciente dentro de la policía catalana, que en los últimos meses ha visto como crecía el uso de pistolas para marcar territorio en zonas pobladas. El riesgo era herir a un inocente, como ha sucedido con la menor de 10 años que recibió el impacto de una bala en el brazo, pese a que venía rebotada, según fuentes policiales.

Tras el tiroteo, la consellera de Interior, Núria Parlon, informó este domingo que en la zona ya había un refuerzo de los agentes de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) y que la División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso.

Noticias relacionadas

También el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, afirmó que el tiroteo era una "pelea entre clanes" en el barrio de Sant Roc y ha calificado de "gentuza incapaz de vivir en sociedad" a los causantes. García Albiol ha dicho que "hasta que no se afronte con decisión y valentía" que se trata de personas "incapaces de vivir en sociedad, no se resolverá el problema". "Pisos okupados, con la luz pinchada que son auténticas plantaciones de marihuana, la mafia de la okupación que está protegida por leyes que el gobierno se niega a modificar", remarcó en un mensaje por las redes sociales.