Trasladada al hospital
Un tiroteo entre clanes deja herida de bala en un brazo a una menor de 10 años en Badalona
Se efectuaron disparos al aire, y uno de ellos "rebotó" e impactó contra la niña
Una menor de diez años ha resultado herida de bala esta tarde en el barrio Sant Roc de Badalona en un tiroteo durante una pelea entre clanes, han informado los Mossos y el ayuntamiento de la localidad.
En esta disputa entre clanes, se efectuaron disparos al aire, y uno de ellos "rebotó" e impactó contra la menor, que ha sido trasladada al hospital por una herida en el brazo y cuya vida no corre peligro. En el lugar del suceso se encuentran en estos momentos efectivos de la unidad antidisturbios ARRO, dado el clima de tensión existente en la zona, e investigadores del área de investigación criminal, que tratan de aclarar las circunstancias del suceso.
Fuentes de la policía catalana han informado de que a las 19:19 horas de esta tarde ha sido alertada de unos incidentes con disparos en la calle Córdoba, ubicada en el límite entre Badalona Sant Adrià del Besòs, y al llegar han sido informados de que un vehículo particular ya había podido llevar la menor a un hospital.
Segundo tiroteo en una semana
Hace tan solo seis días, una pelea entre dos grupos de personas en Badalona durante la madrugada de este pasado domingo acabó con una persona herida por un apuñalamiento con arma blanca. La víctima de la cuchillada fue atendida por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y posteriormente trasladada a un centro hospitalario.
- Eladio, Mireia, Nati y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Sant Adrià augura que las obras de Inditex y las Tres Xemeneies serán una “revolución” para el área de Barcelona
- Un gran outlet de zapatos trae a Barcelona gangas de marcas como Birkenstock, Camper o Converse
- Intervenido un patinete eléctrico trucado en Cornellà que alcanzaba los 140 kilómetros por hora
- El tranquilo pueblo a tan solo 15 minutos de Santa Coloma de Gramenet para los amantes de la naturaleza
- Aparece Julia, la menor de 17 años desaparecida en Barcelona tras una semana en paradero desconocido
- L'Hospitalet urge a la Generalitat más herramientas para cerrar bares conflictivos de ocio nocturno
- Fallece un motorista de 18 años atropellado en L'Hospitalet de Llobregat cuando hacía el parte de otro accidente