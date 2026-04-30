Animales
Hallan una tortuga muerta en la playa de la Barca Maria de Badalona
El animal fue retirado a las pocas horas
VÍDEO | Avistada una ballena de 18 metros en la costa de Barcelona
Una tortuga apareció muerta la mañana de este pasado miércoles, 29 de abril, en la playa de la Barca Maria de Badalona. Según ha avanzado Badalona Notícies a través de una red social, el animal fue retirado pocas horas después, a lo largo de la mañana.
En las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram se revela que el animal fue encontrado cerca de la orilla y la zona fue acordonada por las autoridades.
Es habitual, en las playas catalanas, avistar algunos animales marinos, sobre todo ballenas y durante los meses de abril a junio, como el caso de un cetáceo de 18 metros visto hace menos de dos semanas en el Port de Barcelona.
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