Hallan una tortuga muerta en la playa de la Barca Maria de Badalona

Una tortuga apareció muerta la mañana de este pasado miércoles, 29 de abril, en la playa de la Barca Maria de Badalona. Según ha avanzado Badalona Notícies a través de una red social, el animal fue retirado pocas horas después, a lo largo de la mañana.

En las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram se revela que el animal fue encontrado cerca de la orilla y la zona fue acordonada por las autoridades.

Noticias relacionadas

Es habitual, en las playas catalanas, avistar algunos animales marinos, sobre todo ballenas y durante los meses de abril a junio, como el caso de un cetáceo de 18 metros visto hace menos de dos semanas en el Port de Barcelona.