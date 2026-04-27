Badalona disfrutará de tres puentes festivos en mayo y un 'súper puente' antes de las vacaciones para quienes puedan coger días

La llegada del verano se aproxima. Pero antes, muchos catalanes esperan con ansias tener algún día festivo previo a las vacaciones. Afortunadamente, el calendario laboral de 2026 de Catalunya aún marca dos jornadas no laborables y otras dos más que se disfrutarán en Badalona (Barcelonès).

Estos días harán la espera hasta las vacaciones más fácil, aún más si se pueden sumar unos días libres a las jornadas festivas.

Además, si esos festivos coinciden con buen tiempo, se podría hablar de un puente de verano previo a la llegada de la estación.

Festivo en pocos días

La mejor noticia es que el primero de estos festivos llega la próxima semana.

El primer día del próximo mes, el viernes 1 de mayo, es festivo en toda España y, en consecuencia, en toda la comunidad: se celebra el Día del Trabajador.

Por lo tanto, muchos podrán disfrutar de un fin de semana largo. O, incluso, se podrán ir de puente los que pidan como día libre el jueves 30 de abril o el lunes 4 de mayo (festivo de libre disposición en algunos colegios e institutos catalanes).

El Día del Trabajador conmemora los logros del movimiento obrero y los derechos laborales. Se originó en Estados Unidos, a partir de una huelga sindicalista en Chicago (Illinois) en 1886.

Fiestas de mayo en Badalona

Durante el mes de mayo, además, Badalona se viste de fiesta: celebran las fiestas de mayo, un conjunto de actividades que giran alrededor del día de Sant Anastasi, el lunes 11 de mayo, día no laborable en la localidad.

Para poder disfrutar de las fiestas de mayo y poder hacer del fin de semana largo un puente, cabe consultar el programa de actividades para elegir el mejor día para pedir fiesta, que podría ser el viernes 8 o el martes 12 de mayo.

En Badalona se celebra este santo porque es el patrón de la ciudad desde el 1672. Sant Anastasi fue un soldado nacido en Lleida (donde también celebran este día) y martirizado en el municipio badalonés.

Durante el mes de mayo celebran las fiestas de la ciudad con una serie de eventos y actuaciones, pero la jornada central de las celebraciones es el 11 de mayo, después del acto más significativo durante la noche del 10 de mayo, cuando se quema el Demonio.

Segunda Pascua

El siguiente festivo en Badalona es también de carácter local y llegará pocas después de Sant Anastasi, el lunes 25 de mayo.

Ese día se celebra la Segunda Pascua, una festividad de fecha variable porque siempre tiene lugar 50 días después del Domingo de Resurrección. La efeméride tiene lugar un día después del Domingo de Pentecostés, una fiesta de carácter religioso que conmemora el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

Aunque siempre es lunes y es un día no laborable en el municipio, hay otras localidades catalanas que no pueden disfrutar de este festivo. Por lo tanto, quienes hagan vida escolar o laboral fuera del municipio deberían consultar el buscador online de fiestas generales y locales que proporciona la Generalitat de Catalunya para saber si tienen el día libre.

Posible 'súper puente'

Tras el 25 de mayo, hay que esperar casi un mes para tener otro día festivo entre semana en Badalona, que llega el 24 de junio.

Este año, la festividad de Sant Joan cae en miércoles, por lo que quienes puedan solicitar días libres podrían organizarse para tener un superpuente de cinco días de fiesta. Eligiendo el lunes 22 y el martes 23 de junio, o el jueves 25 y viernes 26 de junio, se sumarían el día 24 no laborable y el fin de semana.

Sant Joan conmemora el nacimiento de San Juan Bautista y coincide aproximadamente con el solsticio de verano, que marca el día más largo y la noche más corta.