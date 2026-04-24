Sin heridos
Treinta personas desalojadas por el derrumbe de un edificio abandonado en Badalona
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Treinta personas fueron desalojadas de sus viviendas este jueves por la noche debido al derrumbe de un edificio abandonado situado en la calle Granada de Badalona (Barcelona), que no causó daños personales, informaron los Bomberos de Cataluñny.
Los bomberos explicaron, a través de su cuenta de X, que en el hundimiento no hubo ningún herido, aunque por precaución se evacuaron los edificios adyacentes.
Además, indicaron que los vecinos de los números 20 y 24 de la calle Granada y del 51 de la calle Litz no pasarán la noche en sus viviendas por precaución, pese a que dichos inmuebles no sufrieron daños.
Los Bomberos recibieron el aviso del hundimiento a las 20:46 horas de este jueves, momento en el que movilizaron hasta siete dotaciones que realizaron derribos preventivos de los elementos más inestables de la finca siniestrada para evitar derrumbamientos.
También inspeccionaron con drones equipados con cámaras térmicas la finca afectada para cerciorarse de que no hubiera personas atrapadas en el interior.
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