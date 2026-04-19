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Albiol anuncia que la reparación del Pont del Petroli de Badalona comenzará este mayo

Adjudicadas por 3,4 millones de euros las obras de reparación del Pont del Petroli de Badalona, partido en dos desde 2020

Xavier García Albiol, ha anunciado la reparación del Pont del Petroli

Xavier García Albiol, ha anunciado la reparación del Pont del Petroli

Xavier García Albiol, ha anunciado la reparación del Pont del Petroli / Twitter

Europa Press

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El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha anunciado que la reparación del Pont del Petroli de la localidad, que sufrió daños durante el temporal 'Gloria' de 2020, comenzará a finales de este mes de mayo.

“Muy contento de anunciaros que, después de 6 años de espera, a finales de mayo empieza la reparación del Pont del Petroli, uno de los principales símbolos de Badalona”, escribe este domingo en un mensaje en ‘X’, recogido por Europa Press.

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Tweet de Xavier García Albiol sobre la reparación del Pont del Petroli en Badalona.

Asegura que se comprometió a que, si era alcalde, impulsaría su reforma, celebra que la reparación se lleve a cabo y adelanta que hacia octubre o noviembre el puente ya estará terminado: “Muy pronto será una realidad. ¡Los compromisos se van cumpliendo!”.

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