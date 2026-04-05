Actuación policial
Los Mossos rescatan a seis tripulantes de un yate hundido en la costa de Badalona e investigan las causas
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El barco quedó totalmente sumergido
Susto en el mar. Un yate de nueve metros de eslora se hundió este sábado por la tarde a 200 metros de la costa de Badalona. Una de las tripulantes alertó al teléfono de emergencia que activó el rescate. Los primeros en llegar, ya que estaban patrullando por esta zona, fue una embarcación de la Unidad Marítima de los Mossos d'Esquadra que pudo sacar ilesos a las seis personas que iban a bordo, entre ellas el propietario del barco, según ha podido saber este diario.
La embarcación estuvo navegando varias horas hasta que empezó a entrar agua cuando no estaba muy lejos de la costa, un poco más allá de las balizas que delimitan la zona de baño cerca de la playa de Badalona. Tras ser rescatados, los tripulantes fueron trasladados a puerto para ser atendidos por los servicios médicos, aunque todos estaban ilesos. Sin embargo, el barco se acabó hundiendo a unos tres metros de profundidad.
Por eso, los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para determinar las causas de este hundimiento. Además, el yate debe ser reflotado para ser remolcado a puerto y poder ser examinado. Junto con efectivos de la Unidad Marítima de los Mossos, también se desplazó al lugar del incidente en la costa de Badalona una embarcación de Salvamento Marítimo.
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