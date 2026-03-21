Con graves heridas
Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre de 37 años en un local de Badalona
El suceso se ha producido en la madrugada de este sábado y el SEM ha intentado reanimar a la víctima sin éxito
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Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre de 37 años en un local de Badalona (Barcelonès). El suceso se ha producido alrededor de la 01:00 de la madrugada de este sábado, cuando se recibió el aviso de que había una persona gravemente herida en el interior de un establecimiento.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos junto a una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los técnicos sanitarios intentaron reanimar a la víctima, sin éxito, y finalmente se confirmó su fallecimiento.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de los hechos. La investigación se encuentra bajo secreto de actuaciones.
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