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De madrugada

Un hombre herido tras recibir un disparo en el pie en el barrio de Sant Roc de Badalona

Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos y buscan al agresor

Muere una persona sintecho en Badalona, la quinta este año en la ciudad

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra. / David Zorrakino

ACN

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Badalona
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Un hombre ha resultado herido la madrugada de este domingo después de recibir un disparo en el barrio de Sant Roc de Badalona (Barcelonès), según ha adelantado 'El Caso' y ha confirmado la ACN fuentes policiales.

El aviso del suceso se recibió alrededor de las 03:00 horas de la madrugada en la calle Huelva. La propia víctima del tiroteo llamó al teléfono de emergencias 112 alertando de que un desconocido lo había abordado por la espalda y le había disparado en el pie.

Los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta la zona y localizaron al hombre herido, que fue evacuado por el SEM al Hospital Germans Trias i Pujol, en Can Ruti.

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Los agentes encontraron dos vainas en el suelo, que ahora analizará la policía científica. Los Mossos investigan lo ocurrido y buscan al agresor.

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