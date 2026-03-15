Un hombre herido tras recibir un disparo en el pie en el barrio de Sant Roc de Badalona

Un hombre ha resultado herido la madrugada de este domingo después de recibir un disparo en el barrio de Sant Roc de Badalona (Barcelonès), según ha adelantado 'El Caso' y ha confirmado la ACN fuentes policiales.

El aviso del suceso se recibió alrededor de las 03:00 horas de la madrugada en la calle Huelva. La propia víctima del tiroteo llamó al teléfono de emergencias 112 alertando de que un desconocido lo había abordado por la espalda y le había disparado en el pie.

Los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta la zona y localizaron al hombre herido, que fue evacuado por el SEM al Hospital Germans Trias i Pujol, en Can Ruti.

Noticias relacionadas

Los agentes encontraron dos vainas en el suelo, que ahora analizará la policía científica. Los Mossos investigan lo ocurrido y buscan al agresor.