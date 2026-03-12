Tenía 60 años
Muere una persona sintecho en Badalona, la quinta este año en la ciudad
Según el Ayuntamiento, el fallecido tenía una orden judicial de alejamiento de una vecina de la ciudad
La oposición a Albiol en Badalona forzará un pleno extraordinario tras las dos muertes de personas sintecho de esta semana
El Ayuntamiento de Badalona ha informado este jueves de la muerte de una persona sin techo en el centro de la ciudad que habría tenido lugar el pasado 15 de febrero. Según ha publicado el consistorio en redes sociales (X), se trata de un hombre de 60 años, de nacionalidad española.
El hombre fue encontrado en el interior de un vehículo en el barrio de Puigfred, cerca de la frontera con el término municipal de Santa Coloma de Gramenet, de dónde era vecino la persona fallecida. El ayuntamiento también ha informado que constaba una orden judicial de alejamiento de una vecina de Badalona, sin revelar más información.
Se trata de la quinta persona sin techo confirmada que muere en las calles de la ciudad este año, las dos últimas, halladas a principios de este mes de marzo. La oposición local al gobierno municipal, formada por PSC, ERC, En Comú Podem y Guanyem, exigía hace apenas una semana la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para que el alcalde Xavier García Albiol (PP) ofreciera explicaciones sobre la situación de las personas que duermen al raso en la ciudad.
