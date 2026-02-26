Rescatado Zander, el cachorro robado en Badalona que destapa un negocio ilegal con perros de refugio

"Lo habían comprado hacía dos días". Romina, portavoz de la Fundació Daina per a la Defensa dels Animals i la Natura, resume así el desenlace del secuestro de Zander, el cachorro de perro de apenas tres meses robado del refugio de Badalona y que ya ha sido recuperado tras una búsqueda contrarreloj que ha movilizado a protectoras, voluntarios y cuerpos policiales.

Según explica Romina, Zander apareció después de que unas personas, que aseguran haberlo comprado recientemente, se vieran interpeladas por una mujer de la oleada de mensajes y fotografías que inundaron redes sociales y grupos de barrio. “Hay unas personas ya identificadas, aunque todavía no detenidas, que han hecho una especie de catálogo con las fotos de nuestros perritos, y los ofertan” para su venta, denuncia, alertando de que detrás de este robo no hay un acto aislado, sino una estructura que comercia con animales rescatados de la calle.

La fundación, que gestiona el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Barcelona (CAACB), confirma que el caso no quedará aquí. “Los Mossos abrirán una investigación”, afirma Romina, que reclama ir al fondo de una trama que podría estar nutriendo el mercado ilegal de perros con animales procedentes de centros públicos y refugios comarcales.

Sin cámaras ni alarma

En Badalona, la sensibilidad hacia el bienestar animal y de las mascotas ha ido en aumento en los últimos años. El municipio ha estrenado hace unos meses una gran área de recreo para perros en el parc del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric, con más de 2.000 metros cuadrados pensados para que los perros puedan correr y socializar en condiciones dignas.

Esa apuesta por los espacios caninos contrasta con la realidad que evidencia el caso de Zander: aún queda camino por recorrer para garantizar su protección más básica, empezando por la seguridad en los centros donde se refugian los animales abandonados.

Porque el robo ha dejado al descubierto un flanco débil: la seguridad de las instalaciones. "Teníamos unas cámaras de circuito cerrado y alarma, pero por culpa de unas obras nos quedamos sin", admite la portavoz, que recuerda que no es la primera vez que sufren una intrusión y que esta vez el objetivo han sido cachorros especialmente vulnerables, como Zander.

Catálogo de fotos

La presión social y el impacto mediático del caso han obligado a reaccionar a la administración local. “El Ayuntamiento de Badalona se está poniendo las pilas y nos han prometido que en breve lo tendremos todo reinstalado”, avanza Romina, confiando en que el refuerzo de las medidas de vigilancia sirva para frenar futuros robos y enviar un mensaje claro a quienes ven en estos animales una mercancía más.

Con Zander ya de vuelta a la protectora, el foco se desplaza ahora a dos frentes: por un lado, garantizar su bienestar y su futura adopción responsable; por otro, esclarecer quién está detrás de esta red que selecciona perros en refugios, monta un “catálogo” con sus fotos y los pone a la venta como si fueran simples objetos, donde pueden acabar, como se teme que ya ha ocurrido en otros casos, utilizados como ‘sparring’ en peleas de perros.

Las entidades animalistas insisten en que la rápida reacción ciudadana ha sido decisiva y reivindican el papel de la llamada “xarxa” de perfiles y grupos dedicados a animales perdidos, capaz de poner contra las cuerdas a quienes intentan lucrarse con ellos.