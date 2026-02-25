Los Mossos localizan un narcopiso en Badalona a partir de la geolocalización de móviles robados

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Badalona detuvieron el pasado 18 de febrero a un vecino de esta localidad, de 44 años, por los delitos de receptación y de tráfico de drogas. En los últimos meses, el Grupo de Delincuencia Urbana de Badalona había detectado que varias víctimas de robos de teléfonos móviles indicaban al 112 que su terminal sustraído aparecía geolocalizado en un piso del barrio de la Salut de este municipio.

Después de localizar el piso concreto e identificar al responsable los agentes recopilaron pruebas suficientes para pedir una orden de entrada y registro al juzgado de Badalona. El pasado 18 de febrero los Mossos cumplieron la orden y detuvieron al sospechoso en su vivienda, además de denunciar a su pareja por los mismos delitos.

En el registro del piso, los Mossos intervinieron 19 teléfonos móviles robados, un machete, una pistola, 65 gramos de marihuana 47 gramos de hachís, un detector de diamantes, reactivos de oro y más de 23.000 euros en efectivo.

Noticias relacionadas

La investigación apunta a que el sospechoso no robaba directamente los teléfonos pero que los compraba directamente a los ladrones para después revenderlos en el mercado ilícito. Fuentes policiales señalan que podría intercambiar los móviles por droga y que podría hacer lo mismo con otros objetos robados, como joyas, por lo que también lo acusan de traficar. El pasado 20 de febrero pasó a disposición del juzgado de guardia de Badalona.