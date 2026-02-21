Una persona sin hogar aparece muerta entre cartones en Badalona

Los Mossos d'Esquadra han encontrado este mediodía a una persona sin hogar muerta en mitad de la calle, en Badalona. El aviso lo dio una vecina que paseaba, al ver al hombre tendido entre cartones en el mismo lugar donde dormía habitualmente. Eran casi la una del mediodía, según ha informado la policía.

Los hechos han tenido lugar entre la calle de Ferrer Bassa y la Riera Canyadó, cerca de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Badalona. La policía descarta que se trate de una muerte criminal, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

La entidad Badalona Acull lamenta que la vida en la calle "mata" y reprocha al Ayuntamiento de Badalona que "siga negando la necesidad de un albergue" en la ciudad, tras el cierre de Can Bofí Vell, en 2024.

En este sentido, la entidad exige al alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, que "cumpla con su obligación" y abra un espacio para dar servicio a las personas que duermen en la calle: "¿Cuántos muertos más tiene que haber?", se pregunta Badalona Acull, que lamenta que el gobierno municipal del PP "criminaliza" la pobreza.

También se ha pronunciado al respecto el líder del grupo de ERC en Badalona, Àlex Montornès. En una publicación en X denuncia que "la deshumanización y el odio solo llevan a la muerte y la desesperanza".

El día de Reyes, en la calle Torras i Bages de la misma localidad, también murió otra persona sin hogar. El suceso, que se llevó la vida de un hombre de 54 años, tuvo lugar en plena ola de frio.