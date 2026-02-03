Albiol avisa de unas obras en Badalona la próxima semana: "Vecinos, toca fastidiarse"

"Vecinos y vecinas de Montigalà, toca fastidiarse". Así ha anunciado en sus redes el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, el inicio de las obras de mejora de la Travessera de Montigalà el próximo día 9 de febrero. Unas obras de asfaltado que tienen un coste de 457.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y que permitirán renovar el pavimento de la calle, muy deteriorada a causa del alto nivel de tráfico.

"Serán unos días de molestias, pero el resultado merecerá la pena después de muchos años de espera", ha declarado Albiol en su cuenta de X. "Van a ser obras de asfalto y vamos a arreglar también algunas zonas de las aceras que están mal después de muchísimos años sin ningún tipo de obra de acondicionamiento, de mejora por esta zona y en general", ha añadido.

Más obras de asfaltado en los próximos meses

Albiol ha aprovechado para anunciar que las obras de asfaltado "se van a llevar a cabo por decenas en los próximos meses en todos los barrios de Badalona", después de lo que ha calificado como "muchos años de parálisis y la crisis política que históricamente ha vivido la ciudad". "Pero ahora estamos aquí, en el barrio de Montigalà, y la verdad es que me hace mucha ilusión porque era un asfaltado muy deseado y solicitado por los vecinos desde hacía muchos años. Asumí el compromiso de que si era alcalde se asfaltaría y lo estamos haciendo", ha remarcado.

La Travessera de Montigalà es una vía con una anchura de aproximadamente 21 metros que tiene una media en su eje central que separa carriles de circulación de sentido único en cada lado. Consta de aparcamiento en batería a ambos lados entre el paseo Olof Palme y el Parque del G5, y entre la calle de la Ciencia y la calle Muntaner.