Frío intenso
Badalona abrirá un refugio nocturno ante la llegada de temperaturas bajo cero
El Ayuntamiento activa una instalación municipal para personas sin hogar ante la previsión de una ola de frío
Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
Una jubilada de Badalona acoge a desalojados del B9: "Yo tengo un techo, ellos no tienen nada"
Ante la previsión de una bajada de las temperaturas hasta los 0 grados a partir de mañana, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado la apertura de una instalación municipal destinada a las personas sin techo.
El recurso estará operativo durante las noches mientras se mantenga la ola de frío y dará cobertura también a las personas que hasta ahora se encontraban en el instituto B9. La medida se adopta como respuesta a las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días.
