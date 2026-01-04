Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Badalona abrirá un refugio nocturno ante la llegada de temperaturas bajo cero

El Ayuntamiento activa una instalación municipal para personas sin hogar ante la previsión de una ola de frío

Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España

Una jubilada de Badalona acoge a desalojados del B9: "Yo tengo un techo, ellos no tienen nada"

Desalojo del instituto B9 de Badalona

Desalojo del instituto B9 de Badalona / ZOWY VOETEN

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Ante la previsión de una bajada de las temperaturas hasta los 0 grados a partir de mañana, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado la apertura de una instalación municipal destinada a las personas sin techo.

El recurso estará operativo durante las noches mientras se mantenga la ola de frío y dará cobertura también a las personas que hasta ahora se encontraban en el instituto B9. La medida se adopta como respuesta a las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días.

