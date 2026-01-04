Badalona abrirá un refugio nocturno ante la llegada de temperaturas bajo cero

Ante la previsión de una bajada de las temperaturas hasta los 0 grados a partir de mañana, el Ayuntamiento de Badalona ha anunciado la apertura de una instalación municipal destinada a las personas sin techo.

El recurso estará operativo durante las noches mientras se mantenga la ola de frío y dará cobertura también a las personas que hasta ahora se encontraban en el instituto B9. La medida se adopta como respuesta a las condiciones meteorológicas adversas previstas para los próximos días.