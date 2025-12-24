Asens denuncia a Albiol por odio y discriminación en el polémico desalojo del B9 en Badalona

El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha denunciado ante la Fiscalía al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo del antiguo instituto B9 por delitos de odio y discriminación. Asens acusa a Albiol en la denuncia de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.

"Albiol se cree que Badalona es Estados Unidos y que puede actuar como Trump, pero no puede estar por encima de la ley", ha declarado el eurodiputado en El matí de Catalunya Ràdio. Asens ha recordado que la resolución judicial que autorizaba el desalojo condicionaba la acción a la existencia de una alternativa de alojamiento garantizada, la cual no fue proporcionada por el Ayuntamiento de Badalona.

"La democracia se mide por cómo tratamos a las personas más vulnerables", ha advertido el eurodiputado, que considera una "decisión política" la falta de ayuda a los desalojados. Sobre Albiol, ha añadido: "No quiere que nadie los acoja. Quiere que estén en la calle y pasen frío (...). Por suerte, no ha habido desgracias, pero si hubiera una persona que muera por las condiciones de frío extremo o cualquier otra causa, será responsabilidad del señor Albiol".

La denuncia

En la denuncia penal, a la que ha tenido acceso la agencia ACN, Asens solicita al ministerio fiscal que abra una investigación por delitos de odio y discriminación por el desalojo del B9, y acusa a Albiol de cuatro delitos.

El eurodiputado argumenta que el Ayuntamiento de Badalona tenía "la obligación legal y material de prestar un servicio público básico" a personas "en situación de extrema vulnerabilidad". "La omisión del servicio no fue neutral, sino selectiva, con un impacto desproporcionado sobre un colectivo protegido por su origen y condición social", afirma en el escrito. Por ello, considera que la actuación de Albiol podría constituir un delito de denegación de servicio público por motivos discriminatorios. También un delito de odio por su "tolerancia" a "discursos que vinculan a un grupo racializado con delincuencia grave".

Para reforzar este argumento, el eurodiputado alerta sobre la reunión que mantuvo el alcalde con un grupo de vecinos, en la que se produjeron "llamamientos explícitos a asaltar y quemar el albergue" de Can Bofí Vell, donde se habían alojado algunos de los migrantes desalojados del B9. Según el escrito, Albiol no desautorizó de manera "clara e inmediata" estas expresiones "de carácter xenófobo y estigmatizador".

Por otro lado, el eurodiputado solicita que se investigue a Albiol por un delito de prevaricación administrativa y otro de desobediencia a la autoridad judicial, ya que el desalojo se ejecutó aunque "la resolución judicial lo condicionaba a ofrecer una alternativa" de alojamiento. "El Ayuntamiento no dio cumplimiento efectivo a este mandato, ni antes ni después del desalojo, ni consta que informara al juzgado de una imposibilidad material para hacerlo, manteniendo a las personas desalojadas en la calle durante días", indica.