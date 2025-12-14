La Audiencia juzga al yihadista que atacó con un hacha un McDonald´s en el Màgic de Badalona

La Audiencia Nacional juzga este miércoles al hombre que atacó con un hacha un establecimiento de McDonald´s del centro comercial Màgic de Badalona (Barcelona) el 27 de marzo del pasado año.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público pide cuatro años y seis meses de prisión para el acusado por un delito de daños con fines terroristas además de una indemnización de 7.602 euros a la empresa por los daños al local.

El Ministerio Público relata que el acusado, Hamza Waris, de 28 años y nacido en Pakistán, ante la reacción de Israel al ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 intensificó y focalizó su actividad en torno a la causa palestina "desde una dimensión radical y violenta".

Waris, en prisión provisional el 29 de marzo de 2024, se había planteado trasladarse a Palestina para hacer la yihad, si bien ante los impedimentos que encontró decidió realizar una "acción violenta" en Barcelona.

A partir de entonces, comenzó un proceso de autoadoctrinamiento con consultas sobre organizaciones terroristas e, incluso, búsquedas sobre manejo de un fusil de francotirador, de manipulación de un kalashnikov o de la recarga rápida de su cargador, así como sobre la muerte, el paraíso y el martirio.

Fue entonces cuando decidió atacar un local de McDonald's, en este caso, situado en el centro comercial Màgic de Badalona.

El 27 de marzo de 2024, el acusado "grabó un video de despedida", que envió a su hermano asumiendo las posibles consecuencias de su acción: "ya no puedo más, voy a romper el McDonald's en España. Si Dios quiere y sigo vivo nos vemos y si no sigo vivo reza por mí para que Dios me conceda el paraíso".

Su hermano le respondió: "¿Qué vas a hacer tú solo? Haz un grupo de 8-10 personas, para que salga en las noticias también. Una persona sola no puede hacer nada, es como estar invitando a la muerte. Yo no te paro, pero te aconsejo que antes de hacer esto crea un equipo".

El mensaje no le disuadió. Entonces cogió de su mochila un pañuelo palestino que se anudó, sacó un hacha de la mochila, se dirigió al local y comenzó a golpear los cristales "provocando la huida despavorida de las personas, adultos y niños que allí se encontraban, causando un clima de terror e histeria colectivos".

Finalmente fue inmovilizado por un ciudadano, llegando posteriormente un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio, hasta que llegaron más agentes policiales.

Al ser detenido, manifestó a un agente de policía: "esta mañana he visto en Facebook que han muerto niños palestinos en manos de israelíes y como los americanos les apoyan, por eso he ido a destrozar el McDonald's, porque es americano".