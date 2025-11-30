El exalcalde de Badalona Álex Pastor, arrestado por conducir ebrio en 2021, confiesa que sufría alcoholismo y depresión: "De día era alcalde de Badalona y por la noche bebía escondido"

El exalcalde de Badalona Álex Pastor fue arrestado en pleno estado de alarma la noche del 21 de abril de 2020 en la calle Consell de Cent, en el centro de Barcelona, después de que los agentes comprobaran que su vehículo, en el que iba solo, circulaba haciendo eses. Una vez interceptado, se negó a que le realizaran la prueba de alcoholemia, a pesar de que presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los síntomas del alcohol, e incluso se encaró con los agentes.

Una actuación que le llevó a pactar con la Fiscalía ocho meses de cárcel y 800 euros de multa, aunque como abonó la responsabilidad civil a los Mossos d'Esquadra, el juez aceptó suspenderle la pena y no ingresó en prisión. Cuatro años después, Álex Pastor se ha abierto al público y ha confesado que sufría depresión y alcoholismo mientras era alcalde de Badalona.

"Lo que hacía era beber para olvidar y olvidaba llorando y bebiendo una media de 10 o 12 latas de cerveza tranquilamente cada noche", ha detallado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Este era su día a día mientras era alcalde de Badalona, tras divorciarse, volver a casa de su madre y caer en una depresión "agravada por el alcoholismo".

"Me costaba poner un pie en el suelo"

"Me cerraba en un trastero, sin que me pudiera ver nadie, bebía compulsivamente y cuando ya estaba prácticamente etílico, iba a casa, de mi madre, ni le contestaba, me dejaba caer en la cama y hasta el día de mañana", ha añadido. "Físicamente ya se notaba. Me levantaba que me costaba poner un pie en el suelo, ha detallado. "De día era alcalde de Badalona y por la noche bebía escondido y llorando".

"Por la noche, compulsivamente, apagaba toda la ansiedad que tenía", ha explicado. También se ha abierto sobre cuando le arrestaron por conducir bajo los síntomas del alcohol y enfrentarse a los Mossos. "Como todos los días, cuando uno es adicto, cualquier cosa que haces te sirve para conseguir tu adicción. Aquel día fui a Barcelona a buscar un perro para mi hija, pero paré a medio camino a por cervezas y empecé a beber", ha recordado.

Aunque confiesa que está recuperado y que hace cinco años que no bebe, reconoce que "siempre tienes que estar alerta" y que si ahora bebiese una cerveza, "caerían más de 2 y de 3 porque es una adicción". Después de salir del calabozo, estuvo ingresado en un hospital 10 días para desintoxicarse. "Un día era alcalde y al siguiente estaba ingresado, con gente que no conocía, y eso es difícil de superar",

"Me diagnosticaron una fobia social. Y salía a la calle con gorra y gafas de sol porque mis vecinos me señalaban y llamaban el alcalde borracho, tengo hijas y sufría más por ellas que por mí", ha reconocido.