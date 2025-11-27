Ocho heridos en un incendio en un piso en Badalona: uno en estado crítico y otro grave

Un incendio declarado este jueves de madrugada en una vivienda de la calle Badajoz de Badalona (Barcelona) ha dejado un balance de ocho heridos: uno en estado crítico, otro grave, y seis más de menor consideración, ha informado el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El aviso del fuego se recibió a las 1:28 horas, lo que activó un amplio operativo de cuerpos de emergencia. El herido crítico fue trasladado al Hospital Germans Trias i Pujol, junto con otros dos heridos menos graves. El afectado en estado grave fue evacuado al Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Otro herido leve fue llevado al Hospital Municipal de Badalona, mientras que las otras tres personas afectadas recibieron el alta en el mismo lugar del suceso tras ser atendidas por los equipos sanitarios. En total, el SEM movilizó seis ambulancias y un equipo conjunto de SEM y Bombers de la Generalitat.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat y Bombers de Barcelona activaron conjuntamente nueve dotaciones. Según han explicado desde Bombers, el fuego calcinó el recibidor y el comedor del piso. El resto de la vivienda se vió afectada por el humo y altas temperaturas.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio.