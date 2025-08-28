Can Solei i Ca l'Arnús
Badalona cierra por la alerta de lluvias su principal parque tras el episodio de riadas en el centro
El Ayuntamiento lo decreta así como "medida de precaución" ante la activación del Plan Básico de Emergencia Municipal
DIRECTO | El tiempo hoy en Catalunya y el resto de España, en directo: alertas por lluvias intensas y tormentas
CONTEXTO | Una lluvia torrencial deja riadas en el centro histórico de Badalona
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El parque de Can Solei i de Ca l'Arnús de Badalona, definido por el Ayuntamiento como el "principal pulmón verde" de la ciudad, queda cerrado este 28 de agosto por la alerta de lluvias.
El consistorio badalonés ha procedido al cierre como "medida de precaución" ante la activación del Plan Básico de Emergencia Municipal en fase de alerta. "Queda cerrado el parque", rubrica una comunicación municipal.
El Ayuntamiento de Badalona ejecuta la medida días después de que en el centro histórico de la ciudad se produjera un episodio de riadas tras la lluvia torrencial que cayó durante una hora en la ciudad.
El Parque de Can Solei i Ca l'Arnús tiene sus orígenes en una antigua finca agrícola llamada Mas Solei, de la que ya se tiene constancia desde el año 1565. Durante muchos años, esta finca fue conocida por sus exuberantes jardines y los canales de agua que atravesaban.
Actualmente, este espacio verde es el principal pulmón de Badalona, con una extensión de 10,8 hectáreas y un gran valor histórico y paisajístico. Está situado en el barrio de Casagemes y limita al norte con la autopista del Maresme (C-31), al oeste con la calle de la Seu d'Urgell, al sur con la calle de Sant Bru y al este con la riera de Canyadó.
- Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: 'En 11 años no se ha construido nada
- Dos emprendedores de Sabadell abren una taberna catalana con almuerzos de tenedor a diez euros
- El bonito pueblo a 45 minutos de Sant Cugat del Vallès para los amantes de la montaña
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- Vecinos de Sants denuncian destrozos en los decorados de las fiestas: 'Tiran por tierra nuestro esfuerzo
- Barcelona termina tres de los siete proyectos de ampliación de la red de aguas freáticas de Barcelona
- La nave acústica que acogerá la tuneladora de Ferrocarrils en la Gran Via alcanza ya los 15 metros de altura
- La calle Valladolid gana el concurso al mejor decorado de las Fiestas de Sants con un homenaje a Julio Verne