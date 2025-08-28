Badalona cierra por la alerta de lluvias su principal parque tras el episodio de riadas en el centro

El parque de Can Solei i de Ca l'Arnús de Badalona, definido por el Ayuntamiento como el "principal pulmón verde" de la ciudad, queda cerrado este 28 de agosto por la alerta de lluvias.

El consistorio badalonés ha procedido al cierre como "medida de precaución" ante la activación del Plan Básico de Emergencia Municipal en fase de alerta. "Queda cerrado el parque", rubrica una comunicación municipal.

‼️❌ ⛈️ ☔️ Davant l’activació del Pla Bàsic d’Emergència Municipal en fase d’ALERTA per risc d’intensitat de pluja durant les pròximes hores, i com a mesura de precaució, queda tancat el parc de Can Solei i de Ca l’Arnús de #Badalona pic.twitter.com/HYv2f7saP4 — Ajuntament de Badalona (@AjBadalona) August 28, 2025

El Ayuntamiento de Badalona ejecuta la medida días después de que en el centro histórico de la ciudad se produjera un episodio de riadas tras la lluvia torrencial que cayó durante una hora en la ciudad.

El Parque de Can Solei i Ca l'Arnús tiene sus orígenes en una antigua finca agrícola llamada Mas Solei, de la que ya se tiene constancia desde el año 1565. Durante muchos años, esta finca fue conocida por sus exuberantes jardines y los canales de agua que atravesaban.

Actualmente, este espacio verde es el principal pulmón de Badalona, con una extensión de 10,8 hectáreas y un gran valor histórico y paisajístico. Está situado en el barrio de Casagemes y limita al norte con la autopista del Maresme (C-31), al oeste con la calle de la Seu d'Urgell, al sur con la calle de Sant Bru y al este con la riera de Canyadó.