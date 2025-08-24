Albiol denuncia la falta de infraestructuras que ha obligado a cerrar las playas de Badalona: "En 11 años no se ha construido nada"

La mala calidad del agua ha obligado a prohibir el baño en varias playas catalanas este fin de semana. Las banderas rojas están izadas en las playas de Badalona por la presencia de aguas residuales. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha explicado en X que las lluvias desbordaron el alcantarillado de la ciudad, que no dio abasto y tiró directamente al mar lo que no podía absorber, denunciando la falta de infraestructuras que han obligado al cierre de las playas durante 48 horas.

El edil de Badalona ha explicado que en la ciudad solo hay un depósito de aguas pluviales que sirve para acumular estas aguas y que se construyó en 2012. "¿Qué ha pasado del 2012 al 2023? Nada. En 11 años no se ha construido ningún otro depósito y, lo que es más grave, ni tan solo se encargaron los proyectos. Nadie se preocupó por este tema", ha denunciado.

Tres depósitos nuevos por construir

Albiol también ha informado de que, en 2023, al regresar a la alcaldía, encargó la redacción de tres depósitos nuevos con un coste de 22 millones de euros cada uno y que está previsto que las obras empiecen durante este mandato. "Cuando estén listos, el problema del agua sucia que va al mar quedará resuelto. En esta tarea también estamos trabajando para poder disfrutar al 100 % de nuestra espectacular playa", ha dicho en X.

El baño en las playas de Badalona y la playa de la Picordia en Arenys de Mar se prohibió hacia las 12 de la mañana y, hacia las 16h, se extendió la bandera roja a las playas de les Roques y les Barques en Montgat.